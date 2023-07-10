"Неадекватные просто": свекр Тодоренко пожаловался на наркозависимость сына

Бывший продюсер неудавшегося певца Влада Топалова рассказал, каким муж Тодоренко был в молодости.

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Отец Влада Топалова рассказал про наркозависимость мужа Тодоренко / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Муж Регины Тодоренко, некогда популярный российский певец Влад Топалов не смог удержаться на пике славы из-за наркотической зависимости. Его выходки и сегодня широко освещаются в СМИ страны-оккупанта.

В частности отец Топалова и бывший продюсер распавшегося дуэта Smash! и сегодня жалуется на сына-наркомана. В недавнем интервью он рассказал, каким был Влад, когда принимал запрещенные вещества.

"Когда состоялся сумасшедший успех Smash!, ребята не были к этому готовы. Я в начале руководил всеми процессами, это было жесткое давление, а давить не надо было. В этот период Влад ушел в совершенно самостоятельную жизнь: появились клубы ночные, разные друзья из мажорной публики. Были проблемы с запрещенными веществами. Наши отношения были тогда неадекватные просто. Мы не общались несколько лет. Я понимал, что я бессилен, я упустил какой-то момент", - жалуется Михаил Топалов.

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Сейчас он уверяет, что его сын уже давно чист и их отношения наладились. Более того, муж Тодоренко охотно делится своим опытом преодоления зависимости в специализированных клиниках. Впрочем, бурную юность Владу Топалову, который натужно играет в счастливую семью с Региной, ему припоминают до сих пор.

Ранее опальная Регина Тодоренко, которая игнорирует войну в Украине, внезапно вспомнила про свою родину - голубка мира засобиралась в Одессу, где ей давно не рады.

Также Тодоренко показала свои смехотворные фото из юности - по снимкам видно, что Регина не только нашла хорошего стилиста, но и пользовалась услугами косметологов или даже хирургов.

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