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Не знала столицу Румынии: силиконовая Мисс-Москва эпично опозорилась отсутствием ума

Алена Кюпели
27 июля 2023, 23:51 обновлено 27 июля, 23:57
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Блондинка искренне удивилась, что Босния и Герцоговина - это не столица Румынии.
Мисс Москва и ее культурные навыки
Мисс Москва и ее интеллектуальные способности / Instagram/brejenskaya

Самая красивая женщина столицы террористического государства, "Мисс Москва" Ангелина Бреженская опозорилась свои незнанием элементарных вещей, которые дети изучают в пятом классе.

Как написал "Обозреватель", недавно девушку позвали в эфир на один из пропагандистских каналов ТНТ, где ведущий вечернего шоу Павел Воля решил проверить интеллектуальные способности "страшно" красивой барышни. Таким образом, он безуспешно пытался развеять миф о том, что российские красивые женщины не всегда глупые.

Между тем, попытка провалилась и миф развеять не удалось. Ведь на вопрос Воли о том, как называется столица Румынии, силиконовая мисс гордо и уверенно произнесла: "Босния и Герцоговина".

видео дня
Мисс Москва и ее недалекие рассуждения
Мисс Москва и ее недалекие рассуждения / Скриншот видео

"Совершенно верно, перепишите учебники", – потроллил "интеллектуалку" ведущий.

Отметим, ранее 25-летняя уроженка Саратова Ангелина Бреженская, которая благодаря филерам и силикону, стала лицом столицы террористического государства, обозвала всех россиянок "бичихи". Что имела ввиду жалкая пародия на Барби, пока остается загадкой. То ли ее крошечный мозг совместил два языка - русский и английский и таким образом назвал россиянок собаками женского рода, но на российский манер.

Напомним, ранее в террористической России, которая уже почти два года ведет захватническую войну против Украины, снова выбрали себе "страшно" красивую женщину.

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