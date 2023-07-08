Силиконовая "Мисс Москва" назвала всех россиянок нецензурным словом

"Мисс Москва", мало того, что "страшно красивая", так еще и недалекая.

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Мисс Москва и ее культурные навыки / Instagram/brejenskaya

Зря в российских конкурсах красоты отменили интеллектуальные соревнования Ведь если бы среди красивых выбирали бы еще и умных, то ситуация, в которой оказалась свеже выбранная "Мисс Москва", могла бы не и случиться.

Так, 25-летняя уроженка Саратова Ангелина Бреженская, которая благодаря филерам и силикону, стала лицом столицы террористического государства, обозвала всех россиянок "бичихи". Что имела ввиду жалкая пародия на Барби, пока остается загадкой.

То ли ее крошечный мозг совместил два языка - русский и английский и таким образом назвал россиянок собаками женского рода, но на российский манер.

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То ли она не знает, как пишется слово "бычки", а именно жены парнокопытного животного - быка.

Позже животновед Ангелина свой пост удалила. Видать, ей "настучали по шапке" организаторы конкурса и напомнили ей, что она хоть и силиконовое, но все же лицо Москвы.

Мисс Москва и ее "общение" с подписчицами / Скриншот

Напомним, ранее в террористической России, которая уже почти два года ведет захватническую войну против Украины, снова выбрали себе "страшно" красивую женщину.

Напомним, ранее в России высмеяли победительницу конкурса "Миссис Россия", которая на фото выглядела, мягко говоря, не самой красивой.

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