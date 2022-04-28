"Не заживет рана, прости": Тина Кароль поделилась редким фото со своим мужем и сыном

Певица поделилась семейным снимком в Instagram.
Украинская певица Тина Кароль поделилась трогательным фото со своим новорожденным сыном и умершим от онкологического заболевания мужем Евгением Огиром.
Соответствующую публикацию певица разместила на своей странице в Instagram.
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"Приняла этот мир, защитила сына, все как ТЫ просил. Не заживет рана. Прости", - подписала фото певица.
Муж певицы умер в 2013-ом году от рака желудка. Как раз 28 апреля исполняется девять лет, как Евгений Огир ушел из жизни. Общему сыну Кароль и Огира уже 13 лет. Он живет и учится в Великобритании. Мальчик увлекается игрой на пианино.
Напомним, что Тина Кароль и Евгений Огир познакомились в 2007 году на канале М1. Мужчина стал продюсером певицы и помог ей построить карьеру, однако со временем рабочие отношения переросли в личные.