Не взяли воевать: как ведущего "Один за всех" не приняли в армию

Сергей Костыра хотел служить в ВСУ. Фото СТБ

Украинский ведущий программы "Один за всех" Сергей Костыра признался, что хотел вступить в ряды ВСУ, но его не взяли на службу. По словам звезды, причиной стала инвалидность из-за перенесенного в 2003 году инсульта. В военкомате не приняли комиссионную справку с таким диагнозом, несмотря на то, что сам он об этом умолчал.

Откровениями Костыра поделился в программе "Вікна-новини" на СТБ, пишет Обозреватель. Ведущий рассказал, что с первых дней ушел в территориальную оборону.

"После окончания активной фазы наступления на Киев решил, что ТРО для меня мало. И направился в военкомат. Признаюсь, там не поведал всю правду об инсульте в 2003 году. Прошел комиссию, очень хотел уйти на фронт. Но наших военных не проведешь. Мне позвонили по телефону и сказали, что меня не пропустят с инсультом и второй группой инвалидности. А эта информация отображается элементарно в идентификационном коде", – рассказал Костыра.

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После этого телезвезда начал заниматься волонтерством – собирать продукты питания и лекарства. Однако вскоре снова вернулся в ряды территориальной обороны столицы и дежурит на блокпостах.

Напомним, Украинская телеведущая и певица Алина Астровская, которая также как и ее коллега Регина Тодоренко, молчит о войне в Украине, потому что живет и работает в напавшей россии, поделилась новостью о родах и даже немного "засветила" лицо своего сына.