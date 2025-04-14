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Не удержалась на ногах: Кэти Перри удивила своим поведением после полета в космос

Анна Подгорная
14 апреля 2025, 23:18
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Перри призналась, что пронесла с собой в космическую капсулу.
Кэти Перри
Кэти Перри космос - что певица сделала после полета / коллаж: Главред, фото: instagram.com/blueorigin, instagram.com/cbsnews

Кратко:

  • Кэти Перри была в составе экипажа, который полетел в космос 14 апреля 2025 года
  • После возвращения на землю певица совершила странный ритуал
  • Позже она рассказала, что и зачем брала с собой в космос

14 апреля с космодрома компании Blue Origin в Техасе был совершен первый с 1963 года полет в космос исключительно женским составом экипажа. В него вошли певица Кэти Перри, журналистка Лорен Санчес, ученая из NASA Аиша Боу, исследовательница Аманда Нгуен, телеведущая Гейл Кинг и кинопродюсер Керианна Флинн. Они пробыли в космосе 10 минут и благополучно вернулись на землю.

После высадки Кэти Перри повела себя довольно странно - неуверенной походкой она вышла из космической капсулы и начала опускаться на колени. Можно было предположить, что певице стало плохо, однако ее просто переполнялись эмоции, и она бросилась целовать землю.

видео дня

Этот момент попал на видео, которое опубликовал телеканал CBS. В космос Перри взяла с собой цветок ромашки в честь ее единственной дочери - 4-летней Дэйзи Дав (в переводе на английский ромашка - Daisy; это слово также широко употребляется, как женское имя - прим. редактора). Девочка наблюдала за полетом звездной мамы в космос в режиме онлайн. Позже в интервью Кэти раскрыла символизм своего поступка. "Ромашки - распространенные цветы, но они растут в любых условиях. Сквозь бетон, трещины, стены. Они стойкие, они мощные, они сильные, они везде. Цветы для меня - улыбки Бога, но также и напоминание про нашу прекрасную Землю и цветы здесь, и красивую магию, которая повсюду, вокруг нас, даже в простой ромашке", - говорит Кэти Перри.

Кэти Перри
Кэти Перри космос - что певица сделала после полета / instagram.com/cbsnews
Кэти Перри
Кэти Перри космос - что певица сделала после полета / instagram.com/cbsnews

Полное видео на канале STARS UA.

Историческое событие в космонавтике, которое освещали многие СМИ, было призвано продемонстрировать важность и значимость женщин в процессе исследования космоса. Впрочем, мнения о необходимости осуществлять эту идею именно таким образом, разделились. В Сети многие назвали полет в космос Санчес, Перри и других - пустой тратой денег и замыливанием глаз: "Как много денег потрачено на эту [ерунду]. Стыдоба", "Это пиар-кошмар, или только мне так кажется?", "Стыдно за этих алчных людей, которые тратят миллионы на полеты в космос, когда на планете голодают дети", "Это было профинансировано государством?" и т.д.

Не все остались полетом Перри в космос
Не все остались довольны полетом Кэти Перри в космос / instagram.com/cbsnews
Не все остались полетом Перри в космос
Не все остались довольны полетом Кэти Перри в космос / instagram.com/cbsnews

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Кто такая Кэти Перри?

Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. 13 раз номинирована на премию "Грэмми", имеет 6 наград Billboard Music Awards. Женщина года по версии издания Billboard (2012). Входит в список самых высокооплачиваемых музыкантов.

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