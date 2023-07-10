Имя мужа олимпийской чемпионки все так же остается в секрете, но все чаще говорят о диктаторе Владимире Путине.

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Кабаева и Путин, по сообщениям СМИ, состоят давно в отношениях / Коллаж Главред, фото скриншот

Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в последнее время все чаще появляется на людях. Теперь она и без стеснения демонстрирует кольцо на безымянном пальце.

Бывшая спортсменка позволила рассмотреть украшение как можно ближе.

Имя мужа олимпийской чемпионки все так же остается в секрете, но все чаще говорят о диктаторе Владимире Путине.

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Официально не сообщается, что 40-летняя звезда спорта была замужем. Только известно, что она официально встречалась с сотрудником полиции, а после — с бизнесменом Шалвой Муселиани.

После их расставания Кабаева и вовсе перестала обсуждать личную жизнь. Но в СМИ активно обсуждают связь диктатора Путина и Кабаевой. По слухам, они имеют общих детей.

На днях гимнастка посетила свою спортивную академию. Она вышла к корреспондентам в стильном костюме ультрамаринового оттенка. Внимание многих было приковано к кистям Кабаевой. Можно увидеть, что она носит довольно простое серебряное украшение. Нет ни крупных бриллиантов, ни сверкающих сапфиров, ни даже резных элементов, что очень удивило россиян.

Алина Кабаева / скриншот с видео

Напомним, сожительница диктатора РФ Владимира Путина Алина Кабаева может планировать занять должность главы Совета Федераций. Об этом можно судить по ее встречам с нынешней главой СФ Валентиной Матвиенко, рассказала оперная певица Мария Максакова, которая ранее являлась депутатом Госдумы.

Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

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