Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в последнее время все чаще появляется на людях. Теперь она и без стеснения демонстрирует кольцо на безымянном пальце.
Бывшая спортсменка позволила рассмотреть украшение как можно ближе.
Имя мужа олимпийской чемпионки все так же остается в секрете, но все чаще говорят о диктаторе Владимире Путине.
Официально не сообщается, что 40-летняя звезда спорта была замужем. Только известно, что она официально встречалась с сотрудником полиции, а после — с бизнесменом Шалвой Муселиани.
После их расставания Кабаева и вовсе перестала обсуждать личную жизнь. Но в СМИ активно обсуждают связь диктатора Путина и Кабаевой. По слухам, они имеют общих детей.
На днях гимнастка посетила свою спортивную академию. Она вышла к корреспондентам в стильном костюме ультрамаринового оттенка. Внимание многих было приковано к кистям Кабаевой. Можно увидеть, что она носит довольно простое серебряное украшение. Нет ни крупных бриллиантов, ни сверкающих сапфиров, ни даже резных элементов, что очень удивило россиян.
Напомним, сожительница диктатора РФ Владимира Путина Алина Кабаева может планировать занять должность главы Совета Федераций. Об этом можно судить по ее встречам с нынешней главой СФ Валентиной Матвиенко, рассказала оперная певица Мария Максакова, которая ранее являлась депутатом Госдумы.
Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.
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