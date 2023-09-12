Не просто песня: после развода с Брежневой Меладзе закрутил роман с молоденькой

Константин Меладзе во время войны нашел себе новую музу.

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Константин Меладзе расстался с Верой Брежневой ради Софии Тарасовой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic, instagram.com/sofia_tarasova

Первая песня Константина Меладзе за время полномасштабной войны в Украине наделала немало шума, особенно на фоне слухов про развод музыкального продюсера с певицей Верой Брежневой: романтический трек он записал с молодой артисткой, одной из участниц последнего состава девичьей группы ВИА Гра Софией Тарасовой.

После того, как песня "Почему я?" появилась на стримминговых платформах страны-оккупанта, желтая пресса с новой силой стала распространять слухи про развод Меладзе и Брежневой.

Главной причиной размолвки якобы стала именно 22-летняя Тарасова. Поговаривают, что молодая артистка заменила Меладзе музу, и вновь вдохновила его на сочинение музыки - для Веры Брежневой новых мелодий продюсер давно не создавал.

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Вопреки тому, что творческий дуэт своего мужа с Тарасовой певица поддержала, поклонники также обратили внимание, что со страницы Брежневой полностью исчезли все фото с Константином, и новых семейных снимков она не публикует.

Ранее Валентина Маринина раскрыла подробности террора Константина Войтенко. Она обвинила актера в домашнем насилии, которое продолжается даже после их развода.

Также стало известно, что 42-летний американский актер, "Капитан Америка" и самый сексуальный мужчина 2022-го года по версии журнала People Крис Эванс тайно сыграл свадьбу с 26-летней португальской актрисой Альбой Баптистой.

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