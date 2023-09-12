УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Не просто песня: после развода с Брежневой Меладзе закрутил роман с молоденькой

Анна Подгорная
12 сентября 2023, 15:44 обновлено 12 сентября, 15:52
12
Константин Меладзе во время войны нашел себе новую музу.
Константин Меладзе, Вера Брежнева, София Тарасова
Константин Меладзе расстался с Верой Брежневой ради Софии Тарасовой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic, instagram.com/sofia_tarasova

Первая песня Константина Меладзе за время полномасштабной войны в Украине наделала немало шума, особенно на фоне слухов про развод музыкального продюсера с певицей Верой Брежневой: романтический трек он записал с молодой артисткой, одной из участниц последнего состава девичьей группы ВИА Гра Софией Тарасовой.

После того, как песня "Почему я?" появилась на стримминговых платформах страны-оккупанта, желтая пресса с новой силой стала распространять слухи про развод Меладзе и Брежневой.

Главной причиной размолвки якобы стала именно 22-летняя Тарасова. Поговаривают, что молодая артистка заменила Меладзе музу, и вновь вдохновила его на сочинение музыки - для Веры Брежневой новых мелодий продюсер давно не создавал.

видео дня

Вопреки тому, что творческий дуэт своего мужа с Тарасовой певица поддержала, поклонники также обратили внимание, что со страницы Брежневой полностью исчезли все фото с Константином, и новых семейных снимков она не публикует.

Ранее Валентина Маринина раскрыла подробности террора Константина Войтенко. Она обвинила актера в домашнем насилии, которое продолжается даже после их развода.

Также стало известно, что 42-летний американский актер, "Капитан Америка" и самый сексуальный мужчина 2022-го года по версии журнала People Крис Эванс тайно сыграл свадьбу с 26-летней португальской актрисой Альбой Баптистой.

Другие новости про Меладзе и Брежневу:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Вера Брежнева ВИА Гра Константин Меладзе новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Вышки Бойко" отжали у РФ: раскрыты детали уникальной операции в Черном море

"Вышки Бойко" отжали у РФ: раскрыты детали уникальной операции в Черном море

15:20 Украина
Польша против украинского зерна и не откроет свою границу - Моравецкий

Польша против украинского зерна и не откроет свою границу - Моравецкий

13:58 Мир
В разведке узнали планы РФ: Военный кабинет обсудил направления наступления ВСУ

В разведке узнали планы РФ: Военный кабинет обсудил направления наступления ВСУ

12:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:44

Не просто песня: после развода с Брежневой Меладзе закрутил роман с молоденькой

15:40

Дырка - не приговор: что делать с протертыми джинсами

15:20

"Вышки Бойко" отжали у РФ: раскрыты детали уникальной операции в Черном море

15:12

Головоломка для шестилетних детей поставила взрослых в тупик: на решение 20 секунд

14:55

"Результатов контрнаступления нет": Путин фантазирует о колоссальных "потерях" УкраиныВидео

Распад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - ЛеоновРаспад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - Леонов
14:50

Рената Литвинова "убила" поклонников сильнейшей худобой

14:38

Угроза войны РФ с НАТО: эксперт раскрыл вероятный сценарий

14:35

"Мой рок-н-ролл": Би-2 заменила свихнувшуюся Чичерину на Чулпан Хаматову

14:33

Что нельзя делать с розами осенью: хорошие советы по уходу за шикарными цветами

Реклама
13:58

Польша против украинского зерна и не откроет свою границу - Моравецкий

13:55

Щенка бросили на улице и оставили душераздирающую записку

13:33

Говорить "україномовний" неправильно: телеведущий Максим Прудеус рассказал почему

13:07

ВСУ мощно ударили по базе российских дроновВидео

12:54

"Они нас провоцируют": Путин открыто угрожает ударом по украинским АЭСВидео

12:43

В разведке узнали планы РФ: Военный кабинет обсудил направления наступления ВСУ

12:32

"Миллионы" снарядов и ракет: как оружие из КНДР изменит ход войны в Украине - Reuters

12:23

Чем можно отбелить швы между плиткой: 3 средства уничтожат ржавчину и грязь

12:23

Можно ли целоваться с котом: чем может обернуться проявление ласки к питомцу

12:18

В Крыму прогремел мощный взрыв: оккупанты подняли вертолетыВидео

12:08

Киркоров снял штаны перед Собчак и показал ей своё пришитое филеВидео

Реклама
12:07

Как похудеть в 3-х проблемных зонах: тренер показала упражнения на пресс, ноги и бедраВидео

12:02

У дочери Заворотнюк проблемы с законом из-за долгов

11:50

Умер популярный украинский музыкант

11:40

Сорвал операцию ВСУ: в США требуют расследовать действия Маска со Starlink в Украине

11:34

Армия РФ перебрасывает на юг подмогу из Крыма: в ВСУ раскрыли причину

11:30

Кличко встретился с главой МИД Германии Бербок: обсуждалось предоставление Украине спецтехники

11:28

Психолог Наталья Холоденко рассказала, какие фильмы нужно посмотреть украинцам

11:18

Favbet Foundation передал морпехам ВСУ микроавтобус Volkswagen

10:48

"Эти ограничения неприемлемы": Зеленский ветировал законопроект об электронных декларацияхВидео

10:46

В Украине вырастут зарплаты и пенсии: названы сроки и кого это коснется

10:40

ВСУ за неделю освободили 2 кв. километра на Бахмутском направлении - ISW

10:23

Как разгладить складки на кожаной обуви: будут как новые

10:11

Ракетоносители РФ прекратили дежурство в море: в ВСУ назвали две причины

09:48

Зеленский о завершении войны в Украине: "Это не будет счастливый финал"

09:37

Для пушистых это яд: что категорически нельзя давать кошкам

09:35

"Другого варианта не существует": Буданов раскрыл, как закончится война в Украине

09:28

Сотни "уничтоженных" Россией в Украине единиц военной техники оказались муляжами – CNN

08:55

Ким Чен Ын прибыл в РФ: США угрожают новыми санкциями за продажу оружия Москве

08:44

Гороскоп на завтра 13 сентября 2023: Овнам - растраты, Козероги - вы почти у цели

08:44

Глаза победы уставшие, но без тени сомнениямнение

Реклама
08:28

На южном фронте может быть переломный момент в ближайшие 3-4 месяца – генерал Маломуж

08:23

Безумно легкий рецепт маринованных вешенок по-корейски на зиму: попробуй и ты

08:12

В Германии ответили, дадут ли Украине Taurus после предоставления ATACMS

07:30

Счастливчики осени-2023: астролог Влад Росс назвал три знака зодиака, которые ждет удачаВидео

07:29

Курскую область России дважды за ночь атаковали дроны

07:05

Невероятная оптическая иллюзия: нужно найти скрытое лицо человека за 15 секунд

06:46

Украина может получить от США дальнобойные ракеты c кассетными боеголовками - Reuters

06:35

Как сказать на украинском "лечащий врач": Авраменко указал на ошибку в переводе

06:22

Новая масштабная волна мобилизации в РФ неизбежна: потери огромныемнение

05:30

В комплектации "Шахедов" заметили серьезное изменение: чем это грозит Украине

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять