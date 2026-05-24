"Не прощу этот крик детей": украинские звезды пострадали от атаки РФ на Киев

Знаменитости показали разрушения, которые нанесла армия страны-агрессора в ночь на 24 мая.

Удар РФ по Киеву 24 мая / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Ефросинина; скрин из видео

РФ нанесла ракетный удар по Украине

Что про атаку РФ сообщили украинские звезды

В ночь на 24 мая страна-агрессор Россия совершила массированный комбинированный удар по Украине. Для атаки РФ использовались "Шахеды", баллистика, "Калибры", Х-101, "Искандер-К", "Орешник" и "Цирконы" — это был один из самых тяжелых ударов, который принимал на себя Киев с начала полномасштабного вторжения.

Ольга Фреймут

Известная украинская ведущая Ольга Фреймут только недавно вернулась в Украину вместе со своими младшими детьми. В Киеве их ждала неспокойная ночь — знаменитость показала своих детей, спящих в укрытии.

Меры предосторожности были приняты не зря — вскоре Ольга показала страшные кадры своей изувеченной из-за российского удара квартиры.

"Эта страшная ночь. Моя квартира сейчас", — написала Фреймут.

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская поделилась кадрами последствий российской атаки на район Лукьяновки. Она рассказала, что это была самая страшная ночь за время полномасштабной войны — из-за удара РФ пострадали жилые дома и рынок, а люди оказались под завалами.

"Киев сейчас… Наш район… Лукьяновка. Ужас. Люди под завалами… Самые страшные взрывы, которые мы слышали", — написала Сумская.

Маша Ефросинина

Популярная ведущая Маша Ефросинина уже не впервые показывает, как проводит ночи в метро из-за российских атак. В этот раз она также заранее позаботилась о безопасности семьи, пожелав украинцам, чтобы страшные прогнозы на ночь не оправдались.

"С бала… в метро. Пусть все прогнозы на эту ночь не оправдаются. Пожалуйста, берегите себя в этом мире контрастов", — написала Ефросинина.

Однако уже после страшного удара РФ тон знаменитости резко изменился. Она показала, как ее напуганный ребенок спит на стульчике в метро, и рассказала о реакции окружающих на удар, который пришелся совсем рядом.

"Не прощу этот крик детей и животных в метро от взрывов", — высказалась ведущая.

Елена Светлицкая

Актриса Елена Светлицкая написала пост, в котором искренне поблагодарила защитников Украины за то, что они оберегают людей в самые тяжелые ночи. Звезда поделилась кадрами, которые демонстрируют жестокость российской армии по отношению к мирному населению Украины.

"Россия продолжает уничтожать наши жизни, города и спокойствие. Пятый год войны, а сердце до сих пор не может поверить, что есть нелюди, способные на такую жестокость", — написала Светлицкая.

Антонина Хижняк

Звезда "Спіймати Кайдаша" Антонина Хижняк поблагодарила подписчиков за переживания о ней и сообщила, что, к счастью, осталась цела. Однако работа над ее новым проектом будет ненадолго приостановлена — локацию, на которой должен был сниматься очередной эпизод, уничтожило прилетом.

"Главное, чтобы люди были целы и здоровы, насколько это возможно", — поделилась Хижняк.

Alyona Alyona

Рэперша Alyona Alyona очень эмоционально отреагировала на атаку РФ, разместив в соцсетях видео последствий российских ударов. Она акцентировала внимание на том, что страна-агрессор пытается вести политику запугивания, используя ядерную ракету без боевой части.

"Это геноцид украинского народа. Они запустили ядерную ракету без боевой части. Просто, чтобы запугать. Это не люди", — считает Alyona Alyona.

Наталка Денисенко

Несмотря на тяжелую ночь, некоторые украинские звезды не теряли оптимизма. Заряд позитива и бодрости актрисе Наталке Денисенко придала победа Александра Усика, которую она наделила особым значением.

"Шахеды, ракеты, взрывы... И Усик чемпион. Свет всегда победит. Гордимся Усиком, такие люди и такие победы вдохновляют и дают надежду!", — написала знаменитость.

О персоне: Ольга Фреймут Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

