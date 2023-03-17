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"Не продали свою совесть и родину": Галкин показал трогательное видео с Пугачевой и детьми

17 марта 2023, 04:25
Пользователи сети очарованы архивными кадрами с Аллой Пугачевой, Лизой и Гарри Галкиными.
Алла Пугачева, Гарри и Лиза Галкины
Галкин показал трогательное видео с Пугачевой и детьми / скриншот

Шоумен Максим Галкин, который одним из первых осудил военное вторжение России в Украину, поделился архивным видео с Алло Пугачевой и детьми.

На своей страничке в Instagram он опубликовал кадры, на которых они отдыхали в Италии.

"Рубрика "Любимые видео". Сардиния. Праздник", - подписал публикацию шоумен.

видео дня

Поклонники Галкина были в восторге - на видео он показал еще маленьких Лизу и Гарри. Компанию Галкину и Пугачевой тогда составила и Кристина Орбакайте.

"Вот это настоящая счастливая жизнь, без гламура и пафоса! Желаю вашей красивой семье всегда пребывать в таком настроении", "Спасибо Вам Максим, что не продали свою совесть и родину. В отличие от многих других артистов. Счастья вашей красивой семье!", "Пугачева легенда, история. А Россия к своей истории относится небрежно! Спокойно царскую династию истребили. Наслаждайтесь и порождайте Бузовых. А она плоды свои даст", "Какая большая чудесная, дружная семья! Счастья, вам, Галкины, Пугачевы, Орбакайте!", - писали в комментариях под публикацией Галкина.

Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева / скриншот с видое

Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Автор: Сергей Кущ
Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
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