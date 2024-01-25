"Не позорьте себя!": Цымбалюк высказался про хейт актрис за отдых за границей

Звезда украинских сериалов посоветовал тем, кто не умеет сдерживать свои эмоции, обратиться к специалистам.

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Тарас Цымбалюк заступился за коллег, которые отдыхают за границей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер театра, кино и сериалов, звезда "Крепостной", "Спіймати Кайдаша" и пр., Тарас Цымбалюк поднял важный социальный вопрос, который нарастает в современном обществе. Артист заметил, что негатив, который украинцы накапливают в связи с жизнью в хроническом стрессе из-за неадекватных соседей, они выплескивают на публичных личностей.

Излюбленными жертвами хейта становятся звезды, которые во время войны выезжают на отдых за границу. "К чему проклятия? Я почитал комменты под постами у своих коллег-актрис, уехавших в отпуск с детьми в теплые края, и понял, что многим комментаторам нужно, мягко говоря, к психологу", - удивляется Цымбалюк в своем блоге в Instagram.

Актер подчеркнул, что военные, которые сейчас защищают нашу свободу от страны-оккупанта, нуждаются в здоровом, адекватном тыле, который будет способен поддерживать их. Что без отдыха, увы, не возможно, так как он является важной частью жизни любого человека при любых обстоятельствах.

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"Осознайте, даже в военный период люди будут заниматься сексом, слушать любимую музыку, есть вкусную еду, оздоравливать своих детей на море, дурачиться с ними, покупать вещи и как-то пытаться жить свою жизнь! Ибо, если сконцентрироваться только на войне и телеграмм-каналах, можно [сойти с ума - неценз.]! И это очень тупо винить девушек в том, что у них есть желание и возможность отвезти своего ребенка на море! Не усложняйте и не позорьте себя подобными [высказываниями - неценз.]!" - категорично заявляет звезда, и призывает направлять свой негатив на врага, а не друг на друга.

Тарас Цымбалюк заступился за коллег, которые отдыхают за границей / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Ранее украинский певец Андрей El Кравчук рассказал, как продюсеры мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" променяли его на Киркорова - они проходили пробы на одну и ту же роль, но работу получил путинист.

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