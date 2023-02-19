"Не понимает, что делает и говорит": украинская певица рассказала, как взрослеет ее "особенный" сын

Мята своей историей хочет поддержать родителей, на долю которых выпали подобные испытания.

Певица Мята с сыновьями Юрием и Матвеем / instagram.com/myataua

Украинская певица Мята (настоящее имя - Юлия Загорская) в 2021 году впервые рассказала о трагедии, которая постигла ее семью - из-за врачебной халатности ее старший сын Юрий к четырем годам пережил два инсульта, которые привели к нарушениям в работе головного мозга.

В интервью для Алины Доротюк артистка рассказала, что две прививки АКДС вызвали у ребенка судороги. Тогда педиатр сказала, что это - нормальная реакция организма, однако в развитии Юры пошел сильный регресс.

Тогда родители сделали дополнительные анализы, которые показали: работа мозга нарушена, в особенности пострадали те участки, которые отвечают за речь.

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"Когда мы сделали полностью МРТ и МРС, МРС, это более такая, сложная процедура, это рентген головного мозга. И тогда мы увидели, что было два инсульта и именно нарушены нервные эти частицы, отвечающие за речь, за развитие, за моторику. До этого он уже говорил: в 2,5 года он у меня разговаривал, он учился с учителем английского языка, развивался как нормальный ребенок абсолютно. А потом, когда мы привились, это все пошло на спад. То есть он с каждой неделей начал говорить все меньше и меньше, и мы вообще перестали слышать ребенка, он перестал разговаривать", - вспоминает Мята.

Сейчас Юрию уже 14 лет. Певица признается: воспитание ребенка вызывает трудности. Впрочем, как отмечает артистка, подросток получает должную заботу и лечение, а сама Мята старается не растворятся в проблемах сына - это спасает ее и не дает опускать руки.

"Сейчас как он себя чувствует… Он растет и 14 лет как раз переходный возраст и это очень сложно – жить с ребенком, который иногда не совсем понимает, что он делает, что он говорит, то есть он живет в своем мире", - откровенно рассказала певица.

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