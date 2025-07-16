"Не получилось": Хостикоев и Сумская сделали громкое заявление

Супруги сейчас работают исключительно в театре.

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Анатолий Хостикоев и Наталья Сумская - чем занимаются сейчас / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Наталья Сумская

Вы узнаете:

Хостикоев и Сумская предпочли театр

Что они говорят о современном кино

Украинские известные актеры Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев рассказали, почему перестали сниматься в кино.

Как известно, артисты много снимались в фильмах, но сейчас предпочитают играть в театре. В интервью Лесе Вакулюк Наталья отметила, что не против сыграть масштабную роль в кино, только нет интересных проектов, а вот в театре она играет с удовольствием.

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"Сейчас предлагают не то, что бы нам понравилось. Конечно, нам бы подошли какие-то масштабные роли. Снимаются какие-то бытовые фильмы, но там мамы. Просто мамы - мне это не очень интересно. И не то чтобы я ожидаю, я просто живу, нам есть что делать. Мы заполнены театром, друзьями, детьми", - рассказала Сумская.

Наталья Сумская ждет свою роль / фото: facebook.com, Наталья Сумская

Анатолий Хостикоев также охотно играет в театре, его интересовали некоторые роли в фильмах, но он не прошел пробы.

"С кино у меня уже давно нет никаких контактов. Очевидно, это закономерно, потому что я считаю себя актером театра. И те роли, которые я играл в театре и играю до сих пор, я оттуда получаю энергию, и меня это устраивает. Хотя кино, конечно, это очень интересная история. Я пробовался во многие фильмы, в которых я бы с удовольствием сыграл, но не получилось", - добавил Анатолий.

Смотрите видео интервью Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева:

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О персоне: Наталья Сумская Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая. Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).

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