Не на ту напала: Волочкова получила неожиданную ответку от поклонницы

Анастасия Волочкова будет отвечать за свое неадекватное поведение.

Анастасия Волочкова и блогерша Mint Lilu скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Волочкова, Mint Lilu

На Анастасию Волочкову подают в суд

Что натворила балерина

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, снова оказалась в центре скандала. Блогерша Mint Lilu, которая брала у неё интервью и была поклонницей Анастасии, устала от нападок и постоянных оскорблений в свой адрес, поэтому решила подать на обидчицу в суд, сообщают росСМИ.

Девушка заявила, что Волочкова устроила настоящую травлю, постоянно оскорбляя ее в своих интервью.

Mint Lilu, Анастасия Волочкова на интервью / фото: instagram.com, Mint Lilu

"Что же я этой Анастасии-то сделала? Ответа на этот вопрос у меня до сих пор нет. Я просто в свой адрес слышу очень обидные слова", — пояснила блогерша.

Анастасия Волочкова не остановилась на упоминаниях Mint Lilu в интервью, она также начала оскорблять блогершу в личных переписках.

"Вы ещё не знаете какая жесть творится у меня в личке, какие жесткие сообщения она мне писала", — поделилась она.

Mint Lilu, Анастасия Волочкова - суд / фото: instagram.com, Mint Lilu

По словам блогерши, она очень хочет поделиться скринами этих переписок, но не может этого сделать из-за страха судебного преследования со стороны Волочковой.

"Вежливость, сострадание, воспитание — все эти слова ей просто не знакомы. Я понимаю, что у человека большие проблемы с головой, я пытаюсь к ней относиться с состраданием, но у меня это всё меньше и меньше получается", — заявила Mint Lilu.

Ранее Главред сообщал о том, что Волочкова нелестно высказалась о собственной дочери. По словам Анастасии, дочь никогда не сможет сравниться со своей знаменитой матерью, поэтому дала ей совет.

Также путинистка Волочкова сообщила, что уже ждёт внуков от своей дочери. Балерина заявила, что хочет быть молодой бабушкой. В то же время, Анастасия рассказала часто ли видится с молодой семьей.

О персоне: Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

