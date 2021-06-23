"Не люблю болтунов": Потап разразился угрозами

Алексей Потапенко раскрыл, кого не любит, и разразился угрозами / УНИАН

Рэпер, продюсер, один из ведущих юмористического шоу Ліга смеху на телеканале 1+1 Алексей Потапенко (псевдоним – Потап) поделился, что не любит болтунов.

Артист на своей странице в Instagram разразился угрозами – написал, что в 2021 году придется со многими распрощаться.

Потап подчеркнул, что является человеком дела.

"Не люблю болтунов, придется со многими попрощаться в этом году, я человек дела… встал и пробежал!" – утверждал продюсер.

Справка. Алексей Потапенко родился в Киеве 8 мая 1981 года. Потап является учредителем продюсерского центра MOZGI Entertainment. В 2020 году получил звание заслуженный артист Украины, пишет Википедия.

Продюсер был тренером Ліги сміху на протяжении нескольких сезонов. В частности, занимался судейством в 2015-м – именно в этом году вышел первый сезон шоу.

В декабре 2020 года стало известно, что Потап будет один из ведущих Ліги сміху.

Потапенко также был тренером на вокальном шоу 1+1, которое называется Голос країни.

Шоу Ліга сміху та Голос країни можно посмотреть на сайте 1+1 video.