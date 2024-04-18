"Не хотела поднимать трубку": бывшая жена Дзидзьо рассказала, какие у них сейчас отношения

Певица Slavia рассказала новые подробности развода с уже бывшим мужем Михаилом Хомой.

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Михаил Хома тепло общается с бывшей женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dzidzio/, instagram.com/slavia_official/

Украинская певица Slavia рассказала, что после развода с певцом Михаилом Хомой остались очень близкими людьми.

В интервью для Gazeta.ua певица рассказала, что в последний раз они общались по телефону в феврале этого года, бывший муж поздравил ее с днем рождения.

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"Михаил звонил по телефону на мой день рождения. Обычно мы долго общаемся по телефону, минут 40 как минимум. Но в тот день я сперва не хотела поднимать трубку. Мы собрались в узком кругу, и для меня это был не столько праздник, как возможность пообщаться и поддержать близких друзей. Накануне они получили трагическое известие о гибели родственника. Его тело не могут узнать, нужно ждать результатов экспертизы ДНК. вылить эту боль. И вот, когда позвонил Михаил, было неудобно перед гостями отвечать, но все же друзья уговорили взять трубку", – сказала Slavia.

Кто такой Михаил Хома? Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.

Михаил Хома (Дзидзьо) - последние новости по теме

Отметим, недавно Михаил Хома рассказал, что вместе с Павлом Зибровым стал жертвой дезинформации. Один из луцких бизнесменов устроил большое свадебное гуляние во время войны. Местные СМИ быстро подхватили новость о том, что певцы решили подзаработать, пока в стране идет война.

А также ранее украинский певец Дзидзьо рассказал, что среди раненых в марте 2022 года на Яворовском полигоне оказался его друг Роман Кулик.

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