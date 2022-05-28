Дзидзьо стал жертвой своего двойника - певец попал в скандал с выступлением на "мажорной" свадьбе

Дзидзьо опроверг слухи о выступлении на мажорной свадьбе / facebook.com/dzidzio

Украинский певец Дзидзьо рассказал, что вместе с Павлом Зибровым стал жертвой дезинформации. Один из луцких бизнесменов устроил большое свадебное гуляние во время войны. На праздник были приглашены двойники известных украинских артистов - Павла Зиброва и Михаила Хомы (DZIDZIO).

Местные СМИ быстро подхватили новость о том, что певцы решили подзаработать, пока в стране идет война. Поклонники были возмущены таким бесчестием и стали критиковать артистов.

Павел Зибров уже дал опровержение этой новости на своей странице в Instagram. За этим последовал и ответ Дзидзьо.

"Прочитал о себе в интернете фейковую новость, что я недавно выступал на какой-то "мажорной" свадьбе. В моей голове не укладывается, как кто-то может позволить себе гуляния во время войны, когда наши ребята и девчата защищают Украину ценой собственной жизни. Оказывается, была такая свадьба, где заказали двойника, который, паразитируя на моем творчестве, подставил меня и заставляет оправдываться в том, чего я не делал. А некоторые люди для хайпа подхватывают яркие новостные заголовки, даже не проверяя информацию", - написал Хома.

Также певец подчеркнул, что сейчас выступает исключительно во благо Родины, охваченной войной: "С 24 февраля не только я, но каждый украинец помогает на своем фронте для общей победы. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину я выступаю только для военнослужащих и раненых в госпиталях. Слава Украине!"

Дзидзьо опроверг слухи о выступлении на мажорной свадьбе / facebook.com/dzidzio

Поклонники поблагодарили артиста за то, что он не стал молчать, а дал опровержение:

"Як би таке прочитала, то не повірила б. Дякую за те, що Ви робите!"

"Не звертай уваги...у 40 міліоному населенню є 10-15 % гнид..."

"Я знала! Я вірила, що це неможливо просто! Дякую!!!"

"Достойна відповідь достойної людини!!! Не сумнівались ні на мить!!!"

"Я Вам завжди вірила і знала,що Ви б так не змогли".

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