"Не хочу провести ни одного дня, как она": Алан Бадоев рассказал о семейном горе, связанном с мамой

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев со слезами рассказал о болезни мамы Антонины Ивановны.

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Алан Бадоев рассказал о последних годах жизни своей матери Антонины Ивановны / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев со слезами на глазах рассказал о тяжелой болезни, от которой страдала его мать ‒ Антонина Ивановна. Об этом он рассказал в интервью Алексею Суханову.

"Своим детям я говорю, если вдруг у меня будет болезнь Альцгеймера или что-то еще, и я не смогу себя нормально чувствовать и быть единицей, только эвтаназия. Это решенный для меня факт. Я не хочу провести ни одного дня, как моя мама. Я не боюсь умереть. Я боюсь что-то не успеть", — говорит он.

Бадоев признался, что мама тяжело болела и в последние годы практически его не узнавала.

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"Когда я был день с ней, и она была, но ее не была. я лег с ней, обнял, и в три часа ночи я просыпаюсь, когда мамины руки меня трогают. Я еще не открыл глаза, но уже знал, что она в себе. Потому что так прикасаться может только моя мама. И на меня смотрят мамины красивые глаза. И она говорит: "Сынок, Боже, ты здесь?". И она потом целует меня в нос и говорит: "Боже, как я в этом оказалась, я уже не могу". И через секунду она вылетела снова. Для меня это ужасно. Я, может, и радуюсь от того, что мама уже ушла. Не радуюсь, что ее нет. Она есть. Для меня она есть, я с ней разговариваю с утра и перед сном. Я радуюсь, что она этого не видит, она очень сердобольная. Во-вторых, папа из-за того, что он всего себя отдавал маме, стал сдавать. Я сейчас занимаюсь папой, и для меня это важно", — плача, рассказал он.

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