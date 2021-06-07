Назвали всех победителей премии BAFTA TV 2021

В Великобритании назвали победителей престижной кинопремии для сериалов.
В ночь на понедельник, 7 июня, отгремела 67-я церемония вручения телевизионных наград BAFTA. Ведущим премии уже второй год подряд стал британский комик Ричард Айоади.
BAFTA Virgin Media прошли в воскресенье, 6 июня, а TV Craft Awards - 24 мая.
Микаэла Коэл стала самой популярной актрисой, она забрала награды в номинациях "Лучший мини-сериал" и "Лучшая актриса".
Сериал Половое воспитание получил победу в номинации "Лучшая комическая актриса" - Эми Лу Вуд.
Ирландский сериал Нормальные люди стал победителем в категории "Лучший актер" - Пол Мескал.
BAFTA TV 2021 - список победителей
- "Лучшая женская роль" – Михаэла Коэл, "Я могу уничтожить тебя"
- "Лучший актер" – Пол Мескал за сериал "Нормальные люди"
- "Лучшая мужская роль второго плана" – Малаки Кирби
- "Лучшая женская роль второго плана" – Рэки Айола
- "Лучшая мужская комедийная роль" – Чарли Купер
- "Лучшая женская комедийная роль" – Эйми Лу Вуд "Половое воспитание"
- "Лучший комедийный актер" – Чарли Купер из сериала "Эта страна",
- В женской категории – Эйми Лу Вуд за "Половое воспитание"
- "Лучшая драма" – "Спаси меня" режиссеров Ника Мерфи, Коки Гидройч и Джима Лоуча
- "Лучшая развлекательная телепрограмма" – шоу о начинающих музыкантах "Жизнь и рифмы"
- "Лучшая международная программа" – документалка "Добро пожаловать в Чечню" Дэвида Фрэнсиса.
- "Лучший ситком/комедийный сериал" – "В девятом номере"
- "Лучший документальный сериал" – Once Upon a Time in Iraq (Джеймс Блюмель, Чжо Абель, Уилл Андерсон)Читайте такжеПоловое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлер
- "Лучшая мыльная опера" – Casualty (Лоретта Прис, Саймон Харпер, Дженни Томпсон)
- "Лучшая комедийная программа или сериал" – The Big Narstie Show (Бен Викс, Рина Даялджи, Тоби Бейкер)
- "Лучшее развлекательное выступление" – Ромеш Ранганатан The Ranganation
- "Лучший мини-сериал" – "Я могу уничтожить тебя"
- "Лучшая развлекательная программа" – Life & Rhymes
- "Лучший драматический фильм" – Sitting in Limbo (Энди Харрис, Фиона Лэмпти, Стелла Корради)
- "Лучший драматический сериал" – Save Me Too
- British Academy Television Award for Short Form Program – They Saw the Sun First (Джессика Лоу, Адам Джи, Стефан Гант)
- "Лучшая тематическая документальная программа" – The Surgeon's Cut (Джеймс Ньютон, Джеймс ван Дер Пол, Эндрю Коэн)
- "Лучшее реалити-шоу" – The School That Tried to End Racism
- "Лучшее телешоу" – Long lost family: born without trace
Напомним, церемония награждения Оскар 2021 стала самой провальной за все время проведения.
Автор: Александр Галаджий