Назвали всех победителей премии BAFTA TV 2021

Половое воспитание / instagram.com/sexeducation/

В ночь на понедельник, 7 июня, отгремела 67-я церемония вручения телевизионных наград BAFTA. Ведущим премии уже второй год подряд стал британский комик Ричард Айоади.

BAFTA Virgin Media прошли в воскресенье, 6 июня, а TV Craft Awards - 24 мая.

Микаэла Коэл стала самой популярной актрисой, она забрала награды в номинациях "Лучший мини-сериал" и "Лучшая актриса".

Сериал Половое воспитание получил победу в номинации "Лучшая комическая актриса" - Эми Лу Вуд.

Ирландский сериал Нормальные люди стал победителем в категории "Лучший актер" - Пол Мескал.

BAFTA TV 2021 - список победителей

"Лучшая женская роль" – Михаэла Коэл, "Я могу уничтожить тебя"

"Лучший актер" – Пол Мескал за сериал "Нормальные люди"

"Лучшая мужская роль второго плана" – Малаки Кирби

"Лучшая женская роль второго плана" – Рэки Айола

"Лучшая мужская комедийная роль" – Чарли Купер

"Лучшая женская комедийная роль" – Эйми Лу Вуд "Половое воспитание"

"Лучший комедийный актер" – Чарли Купер из сериала "Эта страна",

В женской категории – Эйми Лу Вуд за "Половое воспитание"

"Лучшая драма" – "Спаси меня" режиссеров Ника Мерфи, Коки Гидройч и Джима Лоуча

"Лучшая развлекательная телепрограмма" – шоу о начинающих музыкантах "Жизнь и рифмы"

"Лучшая международная программа" – документалка "Добро пожаловать в Чечню" Дэвида Фрэнсиса.

"Лучший ситком/комедийный сериал" – "В девятом номере"

"Лучший документальный сериал" – Once Upon a Time in Iraq (Джеймс Блюмель, Чжо Абель, Уилл Андерсон) Читайте также Половое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлер

Половое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлер "Лучшая мыльная опера" – Casualty (Лоретта Прис, Саймон Харпер, Дженни Томпсон)

"Лучшая комедийная программа или сериал" – The Big Narstie Show (Бен Викс, Рина Даялджи, Тоби Бейкер)

"Лучшее развлекательное выступление" – Ромеш Ранганатан The Ranganation

"Лучший мини-сериал" – "Я могу уничтожить тебя"

"Лучшая развлекательная программа" – Life & Rhymes

"Лучший драматический фильм" – Sitting in Limbo (Энди Харрис, Фиона Лэмпти, Стелла Корради)

"Лучший драматический сериал" – Save Me Too

British Academy Television Award for Short Form Program – They Saw the Sun First (Джессика Лоу, Адам Джи, Стефан Гант)

"Лучшая тематическая документальная программа" – The Surgeon's Cut (Джеймс Ньютон, Джеймс ван Дер Пол, Эндрю Коэн)

"Лучшее реалити-шоу" – The School That Tried to End Racism

"Лучшее телешоу" – Long lost family: born without trace

Напомним, церемония награждения Оскар 2021 стала самой провальной за все время проведения.