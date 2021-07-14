Назвали список номинантов на премию Эмми 2021

В Лос-Анджелесе прошла онлайн-трансляция оглашения номинанта на премию Эмми 2021.
Второй год подряд претендентов на премию Эмми 2021 в США оглашают онлайн - из-за коронавируса.
Вечером 13 июля Американская телевизионная академия в Лос-Анджелесе огласила сериалы и претендентов, которые могут получить престижную награду для телесериалом - Эмми 2021.
Корона и Мандалорец разделили первое место в номинациях заняв места в 24-х категориях, за ними следуют WandaVision (23), Рассказ служанки (21), Saturday Night Live (21), Тед Лассо (20), Страна Лавкрафта (18), Ферзевый гамбит (18) и Мейр с Исттауна, музыку для которго писал украинский композитор.
Список номинантов на Эмми 2021
Лучший драматический сериал
- Бриджертоны,
- Страна Лавкрафта,
- Пацаны
- Вне,
- Корона,
- Мандалорец
- Это мы,
- Рассказ служанки
Лучший комедийный сериал
- Black-Ish,
- Кобра Кай,
- Эмили в Париже ,.
- Hacks,
- Бортпроводница,
- Метод Комински,
- PEN15,
- Тед Лассо.
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Эйди Брайант,
- Кейли Куоко,
- Эллисон Дженни,
- Трейси Эллис Росс,
- Джин Смарт.
Лучший актер в комедийном сериале
- Энтони Андерсон,
- Уильям Мэйси,
- Майкл Дуглас
- Джейсон Судейкис,
- Кенан Томпсон.
Лучшая актриса в минисериале или фильме
- Микаэла Коел,
- Синтия Эрива,
- Элизабет Олсен,
- Аня Тейлор-Джой
- Кейт Уинслет.
Лучший актер в минисериале или фильме
- Пол Беттани,
- Хью Грант,
- Юэн Макгрегор,
- Лин-Мануэль Миранда,
- Лесли Одом-младший.
- Лучший минисериал
- Я могу уничтожить тебя,
- Мейр с Исттауна
- Ферзевом гамбит
- The Underground Railroad
- ВандаВижен
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Узо Адуба,
- Оливия Колман,
- Эмма Коррин,
- Элизабет Мосс,
- Mj Rodriguez,
- Джерни Смоллетт.
Лучший актер в драматическом сериале
- Стерлинг Браун,
- Джонатан Майорс,
- Реге-Жан Пейдж,
- Билли Портер,
- Мэтью Рис.
Награждение победителей Эмми 2021 будет 19 сентября в 15:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на канале CBS и стриминговом сервисе Paramaunt +. Скорее всего, вручение будет также доступно к просмотру украинским поклонникам телешоу.