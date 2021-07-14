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Назвали список номинантов на премию Эмми 2021

14 июля 2021, 11:50

В Лос-Анджелесе прошла онлайн-трансляция оглашения номинанта на премию Эмми 2021.

Премия Эмми
Премия Эмми 2021 / Reuters

Второй год подряд претендентов на премию Эмми 2021 в США оглашают онлайн - из-за коронавируса.

Вечером 13 июля Американская телевизионная академия в Лос-Анджелесе огласила сериалы и претендентов, которые могут получить престижную награду для телесериалом - Эмми 2021.

Корона и Мандалорец разделили первое место в номинациях заняв места в 24-х категориях, за ними следуют WandaVision (23), Рассказ служанки (21), Saturday Night Live (21), Тед Лассо (20), Страна Лавкрафта (18), Ферзевый гамбит (18) и Мейр с Исттауна, музыку для которго писал украинский композитор.

Список номинантов на Эмми 2021

Лучший драматический сериал

  • Бриджертоны,
  • Страна Лавкрафта,
  • Пацаны
  • Вне,
  • Корона,
  • Мандалорец
  • Это мы,
  • Рассказ служанки

Лучший комедийный сериал

  • Black-Ish,
  • Кобра Кай,
  • Эмили в Париже ,.
  • Hacks,
  • Бортпроводница,
  • Метод Комински,
  • PEN15,
  • Тед Лассо.

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Эйди Брайант,
  • Кейли Куоко,
  • Эллисон Дженни,
  • Трейси Эллис Росс,
  • Джин Смарт.

Лучший актер в комедийном сериале

  • Энтони Андерсон,
  • Уильям Мэйси,
  • Майкл Дуглас
  • Джейсон Судейкис,
  • Кенан Томпсон.

Лучшая актриса в минисериале или фильме

  • Микаэла Коел,
  • Синтия Эрива,
  • Элизабет Олсен,
  • Аня Тейлор-Джой
  • Кейт Уинслет.

Лучший актер в минисериале или фильме

  • Пол Беттани,
  • Хью Грант,
  • Юэн Макгрегор,
  • Лин-Мануэль Миранда,
  • Лесли Одом-младший.
  • Лучший минисериал
  • Я могу уничтожить тебя,
  • Мейр с Исттауна
  • Ферзевом гамбит
  • The Underground Railroad
  • ВандаВижен

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Узо Адуба,
  • Оливия Колман,
  • Эмма Коррин,
  • Элизабет Мосс,
  • Mj Rodriguez,
  • Джерни Смоллетт.

Лучший актер в драматическом сериале

  • Стерлинг Браун,
  • Джонатан Майорс,
  • Реге-Жан Пейдж,
  • Билли Портер,
  • Мэтью Рис.

Награждение победителей Эмми 2021 будет 19 сентября в 15:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на канале CBS и стриминговом сервисе Paramaunt +. Скорее всего, вручение будет также доступно к просмотру украинским поклонникам телешоу.

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