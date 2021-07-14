Назвали список номинантов на премию Эмми 2021

Премия Эмми 2021 / Reuters

Второй год подряд претендентов на премию Эмми 2021 в США оглашают онлайн - из-за коронавируса.

Вечером 13 июля Американская телевизионная академия в Лос-Анджелесе огласила сериалы и претендентов, которые могут получить престижную награду для телесериалом - Эмми 2021.

Корона и Мандалорец разделили первое место в номинациях заняв места в 24-х категориях, за ними следуют WandaVision (23), Рассказ служанки (21), Saturday Night Live (21), Тед Лассо (20), Страна Лавкрафта (18), Ферзевый гамбит (18) и Мейр с Исттауна, музыку для которго писал украинский композитор.

Список номинантов на Эмми 2021

Лучший драматический сериал

Бриджертоны,

Страна Лавкрафта,

Пацаны

Вне,

Корона,

Мандалорец

Это мы,

Рассказ служанки

Лучший комедийный сериал

Black-Ish,

Кобра Кай,

Эмили в Париже ,.

Hacks,

Бортпроводница,

Метод Комински,

PEN15,

Тед Лассо.

Лучшая актриса в комедийном сериале

Эйди Брайант,

Кейли Куоко,

Эллисон Дженни,

Трейси Эллис Росс,

Джин Смарт.

Лучший актер в комедийном сериале

Энтони Андерсон,

Уильям Мэйси,

Майкл Дуглас

Джейсон Судейкис,

Кенан Томпсон.

Лучшая актриса в минисериале или фильме

Микаэла Коел,

Синтия Эрива,

Элизабет Олсен,

Аня Тейлор-Джой

Кейт Уинслет.

Лучший актер в минисериале или фильме

Пол Беттани,

Хью Грант,

Юэн Макгрегор,

Лин-Мануэль Миранда,

Лесли Одом-младший.

Лучший минисериал

Я могу уничтожить тебя,

Мейр с Исттауна

Ферзевом гамбит

The Underground Railroad

ВандаВижен

Лучшая актриса в драматическом сериале

Узо Адуба,

Оливия Колман,

Эмма Коррин,

Элизабет Мосс,

Mj Rodriguez,

Джерни Смоллетт.

Лучший актер в драматическом сериале

Стерлинг Браун,

Джонатан Майорс,

Реге-Жан Пейдж,

Билли Портер,

Мэтью Рис.

Награждение победителей Эмми 2021 будет 19 сентября в 15:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на канале CBS и стриминговом сервисе Paramaunt +. Скорее всего, вручение будет также доступно к просмотру украинским поклонникам телешоу.