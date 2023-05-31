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Назло хейтерам: Потап вернулся к Насте Каменских в Украину

Анна Подгорная
31 мая 2023, 11:40 обновлено 31 мая, 11:40
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Потапенко похвастался патриотическим подарком от NK, и отправился навстречу новой музыке.
Потап и Настя Каменских
Потап вернулся в Украину - артист в патриотическом наряде путешествует по стране / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Украинский певец и музыкальный продюсер Потап (Алексей Потапенко) поддается критике за долгое и частое пребывание за границей во время полномасштабной войны в Украине. Несмотря на то, что свои поездки артист проводит в благотворительных целях и всячески демонстрирует свою преданность стране, его также обвиняют в отдаленности от контекста войны - атмосферы в которой украинцы живут более года.

К тому же ему и его супруге, певице Насте Каменских, по этой же причине приписывают разлад в отношениях. Звездная пара всячески опровергает слухи о разводе, которые упорно нет-нет, да появляются в СМИ.

Сегодня Потап намекнул на свое возвращение в Украину. На его странице в Instagram появилась серия видео и снимков, подтверждающих это.

видео дня

Так артист показал пару носков с патриотическим принтом, вероятно, подаренную Настей Каменских. На фоне поклонникам Потапенко удалось разглядеть, что снимок выполнен в его с Каменских доме. Карман куртки он украсил пином в виде флага Украины.

Также Потап отправился в Одессу, где, по всей видимости, планирует записать новый трек - на его странице также появились фото гитар в музыкальной студии.

Назло хейтерам: Потап вернулся к Насте Каменских в Украину
Потап вернулся в Украину - артист в патриотическом наряде путешествует по стране / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap
Назло хейтерам: Потап вернулся к Насте Каменских в Украину
Вероятно, Потап готовит новый трек / instagram.com/realpotap

Ранее свое мнение о песне "Волонтер", за которую Потапа освистали в обществе, высказал певец и комик Владимир Дантес, который знает волонтерскую "кухню" изнутри. Он попытался оправдать Потапа.

Также в Сети стали ходить слухи о том, что Потапенко покинул Украину сразу после завершения съемок музыкального проекта Голос країни-12, дескать испугался реалий войны.

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