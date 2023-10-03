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Назло Добрынину: Даша Квиткова намекнула на новый роман

Анна Подгорная
3 октября 2023, 22:08 обновлено 3 октября, 22:08
Через 9 месяцев после расставания пара наконец готова отпустить старые отношения и двигаться дальше - каждый своим путем.
Даша Квиткова
Даша Квиткова заинтриговала появлением в ее жизни нового мужчины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша Даша Квиткова сейчас - завидная холостячка. После разрыва с ведущим Никитой Добрыниным ей приписывали романы с различными известными мужчинами, в том числе и с другим "холостяком", Михаилом Заливако.

Свою личную жизнь всегда откровенная с аудиторией Даша комментирует крайне сдержанно. Впервые она заговорила о том, что ее сердце снова несвободно, в интервью для УНИАН.

Так блогерша уклончиво, но все же намекнула, что в ее жизни есть особенный мужчина, который делает ее счастливей. "Да, я могу сказать, что сейчас я счастлива и очень ценю то, что есть. Пока больше ничего не хочется говорить", - рассказала Квиткова.

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Примечательно, что после ее откровенности "скинуть маски" и показать новую избранницу решился и бывший муж Даши, шоумен Никита Добрынин. Ему приписывают роман с известной украинской моделью.

Ранее финалист реалити-шоу Холостячка (с Ксенией Мишиной) Алексей Трегубенко впервые "засветил" маму своего первенца. Вместе пара появилась на фото с крестин малыша.

Также политик и спортсмен Василий Вирастюк откровенно высказался про свой скандальный развод после 15 лет брака, а также чрезмерные "аппетиты" жены Инны, из-за которых им не удается разойтись мирно.

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шоу-бизнес Никита Добрынин новости шоу бизнеса Даша Квиткова
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