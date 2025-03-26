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Наталья Могилевская заговорила о супружеских изменах - причина

Элина Чигис
26 марта 2025, 07:57
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Наталья Могилевская удивила поклонников своим заявлением.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская открыта с поклонниками / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

  • Наталья Могилевская ответила на вопросы поклонников
  • Певица высказала свое мнение об изменах

Украинская популярная певица Наталья Могилевская пообщалась с поклонниками и рассказала, что думает о супружеских изменах.

На своей странице в Instagram Могилевская поделилась, каких же партнеров она выбирала и ответила, можно ли простить измену.

видео дня

"Я выбирала партнеров, которые этого не делают ни в каком случае. И это полная ерунда, если им хочется. Надо смотреть – каждому свое. Знаю классные семьи, которые после этого жили еще 20 лет", – отметила певица.

Смотрите видео, где Наталья Могилевская рассказала о личном:

Наталья Могилевская об изменах
Наталья Могилевская об изменах / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Напомним, Наталья была замужем два раза, но счастливая семейная жизнь не сложилась, и она десять лет была одинокой. Все же в начале полномасштабной войны в Украине она встретила своего возлюбленного Валентина, с которым воспитывает двоих приемных дочерей - Мишель и Софию.

Наталья Могилевская на отдыхе с детьми
Наталья Могилевская на отдыхе с детьми / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

Певица не показывает лицо избранника, а также редко о нем рассказывает, предпочитая личную жизнь держать в тайне.

Наталья Могилевская инфографика
Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

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Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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