Наталья Могилевская заговорила о супружеских изменах - причина

Вы узнаете:
- Наталья Могилевская ответила на вопросы поклонников
- Певица высказала свое мнение об изменах
Украинская популярная певица Наталья Могилевская пообщалась с поклонниками и рассказала, что думает о супружеских изменах.
На своей странице в Instagram Могилевская поделилась, каких же партнеров она выбирала и ответила, можно ли простить измену.
"Я выбирала партнеров, которые этого не делают ни в каком случае. И это полная ерунда, если им хочется. Надо смотреть – каждому свое. Знаю классные семьи, которые после этого жили еще 20 лет", – отметила певица.
Смотрите видео, где Наталья Могилевская рассказала о личном:
Напомним, Наталья была замужем два раза, но счастливая семейная жизнь не сложилась, и она десять лет была одинокой. Все же в начале полномасштабной войны в Украине она встретила своего возлюбленного Валентина, с которым воспитывает двоих приемных дочерей - Мишель и Софию.
Певица не показывает лицо избранника, а также редко о нем рассказывает, предпочитая личную жизнь держать в тайне.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
Вас может заинтересовать:
- Внучка Софии Ротару поразила дорогущим платьем украинского бренда
- Потап заговорил о прошлом с Настей Каменских - что произошло
- "Красотка": что известно о женитьбе путиниста Лепса на 19-летней студентке
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред