Натали Портман заметили вместе с мужем-изменником во время совместной прогулки

Актриса и ее муж отчаянно стараются сохранить отношения ради своих детей.

https://stars.glavred.info/natali-portman-zametili-vmeste-s-muzhem-izmennikom-vo-vremya-sovmestnoy-progulki-10494931.html Ссылка скопирована

Портман увилели вместе с мужем, который по слухам, закрутил интрижку на стороне / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com/

Голливудская актриса Натали Портман и ее муж Бенджамин Мильпье недовольны совместным воспитанием детей.

По информации Page Six, пара была замечена воссоединившейся на финале женского чемпионата мира по футболу 2023 года в воскресенье после предполагаемого романа танцора с эко-активистской.

Родители сидели по обе стороны от своего 12-летнего сына Алефа, наблюдая, как английские "Львицы" играют с испанской "Ла Роха" на стадионе "Австралия" в Сиднее.

видео дня

42-летняя актриса пришла на спортивное мероприятие в коричневом пальто поверх белой рубашки, а 46-летний Мильпье — в темной куртке.

Редкий выход семьи произошел через два месяца после того, как источники сообщили, что Портман обнаружила, что у ее партнера был роман с 25-летней женщиной, активисткой по борьбе с изменением климата Камиллой Этьен.

Инсайдер отметил, что пара, поженившаяся в 2012 году, рассталась в прошлом году, но продолжает преодолевать свои семейные трудности.

"Они не расстались и пытаются уладить отношения", — сообщил нам источник. "Бен делает все возможное, чтобы Натали простила его. Он любит ее и их семью".

Напомним, ранее стало известно о том, что Натали Портман и ее муж, балерун Бенжамен Мильпье приняли решение расстаться после 11 лет брака, на фоне слухов об измене последнего.

Главред также писал о том, что Натали Портман и ее муж, балерун Бенжамен Мильпье борются за сохранение своего брака.

Вас также может заинтересовать: