Натали Портман заметили вместе с мужем-изменником во время совместной прогулки

Голливудская актриса Натали Портман и ее муж Бенджамин Мильпье недовольны совместным воспитанием детей.
По информации Page Six, пара была замечена воссоединившейся на финале женского чемпионата мира по футболу 2023 года в воскресенье после предполагаемого романа танцора с эко-активистской.
Родители сидели по обе стороны от своего 12-летнего сына Алефа, наблюдая, как английские "Львицы" играют с испанской "Ла Роха" на стадионе "Австралия" в Сиднее.
42-летняя актриса пришла на спортивное мероприятие в коричневом пальто поверх белой рубашки, а 46-летний Мильпье — в темной куртке.
Редкий выход семьи произошел через два месяца после того, как источники сообщили, что Портман обнаружила, что у ее партнера был роман с 25-летней женщиной, активисткой по борьбе с изменением климата Камиллой Этьен.
Инсайдер отметил, что пара, поженившаяся в 2012 году, рассталась в прошлом году, но продолжает преодолевать свои семейные трудности.
"Они не расстались и пытаются уладить отношения", — сообщил нам источник. "Бен делает все возможное, чтобы Натали простила его. Он любит ее и их семью".
Напомним, ранее стало известно о том, что Натали Портман и ее муж, балерун Бенжамен Мильпье приняли решение расстаться после 11 лет брака, на фоне слухов об измене последнего.
Главред также писал о том, что Натали Портман и ее муж, балерун Бенжамен Мильпье борются за сохранение своего брака.
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