Настя Каменских запела в США на русском языке - детали

Настя Каменских исполнила на концерте в США песни на языке страны-террориста РФ.

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Настя Каменских запела на российском языке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/

Украинская певица Настя Каменских сейчас находится на гастролях в США, но, как оказалось, там она поет на русском языке.

На странице "Главкома" в социальной сети X появилось видео, на котором певица исполнила песни "Красное вино", "Это моя ночь" и другие на языке страны-оккупанта РФ.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Также в "Главкоме" обратили внимание на то, что, гастролируя в США, певица публикует в Instagram контент, снятый в Мексике.

видео дня

Настя Каменських виринула у США і розважала публіку російськомовними піснями? pic.twitter.com/tlTQpoU7yc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2024

Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Настя Каменских - последние новости по теме

Ранее Настя Каменских в гостях у Евгения Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с Потапом. Певица отметила, что знает про слухи, которые витают вокруг ее семьи.

В то же время блогер Беспалов убежден, что NK втянула мужа в любовный треугольник. Он раскрыл подробности отношений Каменских, ее нового возлюбленного и Потапа.

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