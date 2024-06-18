Настя Каменских запела в США на русском языке - детали

Украинская певица Настя Каменских сейчас находится на гастролях в США, но, как оказалось, там она поет на русском языке.
На странице "Главкома" в социальной сети X появилось видео, на котором певица исполнила песни "Красное вино", "Это моя ночь" и другие на языке страны-оккупанта РФ.
Также в "Главкоме" обратили внимание на то, что, гастролируя в США, певица публикует в Instagram контент, снятый в Мексике.
Настя Каменських виринула у США і розважала публіку російськомовними піснями? pic.twitter.com/tlTQpoU7yc— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2024
Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Настя Каменских - последние новости по теме
Ранее Настя Каменских в гостях у Евгения Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с Потапом. Певица отметила, что знает про слухи, которые витают вокруг ее семьи.
В то же время блогер Беспалов убежден, что NK втянула мужа в любовный треугольник. Он раскрыл подробности отношений Каменских, ее нового возлюбленного и Потапа.
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