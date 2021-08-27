Настя Каменских в мини и без лифчика удивила стройной фигурой

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Певица NK произвела фурор сексуальной фигурой на ярких фото, сделанных во время отдыха с Потапом на яхте. Настя Каменских продемонстрировала во всей красе бронзовый загар и стройную фигуру.

В своем Instagram НК опубликовала кадры, на которых в мини-сарафане с цветочками позирует в рубке яхты под солнечными лучами. Она сверкнула аппетитной грудью без лифчика и во всей красе показала длинные ножки.

"Немного солнца вам в такую пасмурную погоду", - предложила Каменских.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

"Великолепно", "Красота", "Невероятная" "Супер Девчуля", "Какие ножки, ммм", "Ух, хороша", "Сладка", "Отдых на яхте всегда хорошо", - пишут ей в комментариях.

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