Настя Каменских призналась в еще одном пристрастии кроме Потапа

Настя Каменских / Instagram

На открытии нового казино в Одессе особым гостем была Настя Каменских, которая, как оказалось умеет не только спеть, но и фанатка разных игр.

В интервью Кате Осадчей для Светской жизни Каменских призналась, что она часто играет в казино, и очень умелая во многих играх.

Настя не привыкла "спускать" сразу все деньги, которые получает, но тем не менее, она способна играть часами.

Девушка рассказала, что Потап, с которым они в поездках еще со времени дуэта, уже знает, что во время путешествия ее можно оставить на 4-5 часов в казино.

Также она призналась, что отлично играет в покер, а вот Потап не такой умелый и усидчивый.

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"Он может и стол перевернуть", - отметила певица.

Ее возлюбюленный объяснил такое поведение тем, что "он спортсмен, и ему важно побеждать".

Напомним, что полный выпуск шок Светская жизнь с Катей Осадчей за 26 июня можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.