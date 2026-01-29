Настя Каменских намекнула на конец истории любви: "Не всегда счастливый"

Певица поделилась откровениями о себе.

https://stars.glavred.info/nastya-kamenskih-nameknula-na-konec-istorii-lyubvi-ne-vsegda-schastlivyy-10736366.html Ссылка скопирована

Настя Каменских - отношения с Потапом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских, Потап

Вы узнаете:

Настя Каменских подогрела слухи о проблемах в отношениях с Потапом

Чем певица решила поделиться с поклонниками

Украинская певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить и строить карьеру за границу, решилась на откровения. В своем Instagram она анонсировала серию видео, где покажет себя настоящую.

Каменских вещала на испанском языке на фоне ночного города. Певица выбрала для видео соблазнительное красное мини-платье и черные туфли на каблуке. Настя также сделала яркий макияж и продефилировала по улице.

видео дня

Образ Насти Каменских / скрин из видео

На контрасте с ярким соблазнительным образом артистка попыталась поговорить с поклонниками о личном. Настя заявила, что ее публичный образ не всегда совпадает с тем, какая она на самом деле. Она призналась, что часто бывает слишком эмоциональной, но в то же время считает себя сильной женщиной.

"Иногда я задаюсь вопросом — кто я за кадром, за сценой, за ролями? Я — NK. Но не та, что в заголовках. Не та, что в кресле гримера. Не та, что в платье на красной дорожке. Я — женщина. С вопросами. С болью. С дерзостью. Слишком чувствительная. Слишком сильная. Слишком "другая". И я решила спросить: кто мы, когда никто не смотрит?", — спросила у поклонников певица.

Потап и Настя Каменских - личная жизнь / фото: instagram.com, Потап

Неожиданно Настя разоткровенничалась и о личном — в своем тексте она упомянула о любви, которая не всегда заканчивается счастливо. На фоне слухов о проблемах в браке с рэпером Потапом и того, что пара очень редко появляется вместе, это подогрело сплетни о том, что супруги могли разойтись.

"Это мой небольшой сериал о большой жизни. Где любовь не всегда заканчивается счастливым концом. Где сила — это просыпаться, когда не хочется. Где быть собой — это самое смелое, что ты можешь сделать. Некоторые мысли звучат громче каблуков в пустом городе. Особенно когда ты наконец слышишь себя", — заявила Каменских.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что военный и муж звезды 1+1 Валентины Хамайко Андрей Онистрат рассказал в интервью о трагедии, которая произошла в его семье. Он потерял на фронте сына, 21-летнего Остапа. Сын Андрея Онистрата добровольно пошел защищать Украину летом 2022 года.

Также певец Тарас Тополя рассказал о своих планах на будущее и подтвердил, что может вернуться к военной службе. Ранее Тарас Тополя сообщал, что находится на реабилитации — после выполнения боевых задач его начали беспокоить проблемы с плечами, коленями и глазами.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред