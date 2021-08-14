Настя Ивлеева бесстыже показала сочные ягодицы в розовых стрингах перед зеркалом

Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

Российская блогерша Настя Ивлеева обожает вызывать культурный шок у своих поклонников как сексуальными фото, так и снимками другого типажа, сделанными в необычных нарядах или при необычных обстоятельствах.

Настя Ивлеева похвалилась упругими ягодицами и стройными ножками на селфи в зеркале. Ивлеева специально сделала фото с фотокамеры размытым, но тем не менее, все поклонники отчетливо смогли разобрать все сексуальные линии ее тела.

"Это я в отпуске была! Сейчас я уже дома, спать ложусь:) ну или пи***ю о том, что ложусь", - пишет Ивлеева.

Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

"Фигура просто 10 из 10. Анастасия Ивлеева как вы добились такой прекрасной фигуры?", "Секси", "Штикарна", "Идеально тела не существует, говорили они...", "Очаровательная", "Нереальная", "Это у тебя жопа была, сейчас ее не будет уже", "Хорошая жоплет", - пишут ей в комментариях.

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