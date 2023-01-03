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Настоящий огонь: украинская спортсменка ошарашила всех шикарными формами, муж не сдержался

3 января 2023, 20:09
Муж Марины Бех, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию в Токио Михаил Романчук отреагировал на жаркие фото жены.
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / instagram.com/marynabekh

27-летняя знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала горячие кадры в соцсети.

2 января спортсменка в Instagram опубликовала ролик, для которого позировала в леопардовом купальнике.

Марина Бех выбрала очень откровенный наряд с глубоким вырезом.

Такой "наряд" подчеркнул шикарную грудь спортсменки.

Муж Марины Бех, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию в Токио Михаил Романчук отреагировал на жаркие фото жены.

"Ты у меня самая красивая", – написал он.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / instagram.com/marynabekh

Ранее украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в коротких шортиках, которые во время движения обнажали ягодицы спортсменки.

Также 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.

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