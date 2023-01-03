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"Настька опять в дрова": Волочкову отправляют на реабилитацию после новогодних праздников

3 января 2023, 03:53
Анастасия Волочкова показалась в кадре в нетрезвом виде.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова записала обращение к поклонникам. В кадре она была пьяна и еле выговаривала словам.

Видео она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Поклонники Волочковой были в шоке увидев свою любимицу, а некоторые из предложили отправить ее на лечение от алкоголизма.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот с видео

"Какая красивая женщина и такая судьба", " Настька опять в дрова Ты наша золотая!!! Пьянота уже еле сидит, скоро будет в мокрых штанах валяться и сторисы пилить", "Запиши ролик, потом бухай сколько влезет", "Настя не выдвигай копыта !!!! Ты где берешь эту позорную обувь?", "Настю вслед за Борисовой на остров пора, на реабилитацию", - писали в комментариях под постом.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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