Нашли замену Кравец: кто вернул Вечерний Квартал к привычному формату

Совсем скоро зрители увидят любимое юмористическое шоу в новом составе.

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Ирина Гатун заменила Елену Коавец в Вечернем Квартале / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kvartal95official, instagram.com/irina_gatun

Весной 2023 года украинская актриса и комик Елена Кравец подтвердила, что после 25 лет совместного творчества на уходит из Студии "Квартал-95". На тот момент проект Вечерний Квартал образовал вместе с Женским Кварталом Единый Квартал.

В обновленном составе шоу успешно гастролировало с благотворительной программой. Теперь стало известно, что Вечерний Квартал в классическом составе, восемь мужчин и одна женщина, возвращается.

Объявление об этом появилось на официальной странице Квартала в Instagram. Также стало известно, кто теперь будет выступать с актерами вместо Елены Кравец.

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Ее место отдали Ирине Гатун, актрисе театра "Черный Квадрат" и резидентке Женского Квартала (с 2020 года). "Друзья, этот день настал… Вечерний Квартал возвращается! Наконец-то вы сможете нас увидеть в привычном для вас формате: когда на сцене 8 мужчин и одна женщина! С августа 2022 года мы выступали Единым Кварталом вместе с девушками из Женского Квартала. Но сейчас мы едем отдельным коллективом в тур по Украине! Правда, мы все же украли одну девушку из Женского Квартала. Ирина Гатун теперь переходит в наш мужской коллектив! Обещаем беречь ее, любить и не обижать. Но кто же решится обидеть Иру…" - пишут комики.

Что же касается самой Гатун, то она в восторге от нового творческого этапа в своей карьере, и убеждена, что сотрудничество с Вечерним Кварталом будет крайне удачным. "На самом деле я очень счастлива. Я совсем не переживаю по поводу того, что буду единственной женщиной в мужском коллективе. Есть такая фраза, что актеры не имеют пола. Тем более, ребята из "Квартала" – очень профессиональные, талантливые и прекрасные – и как актеры, и как люди... Я их люблю, просто обожаю и уверена, что у нас все будет гармонично и "по-любви", - комментирует Ирина.

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