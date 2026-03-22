Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Нашла повод развестись": Полякова попала в скандал из-за слов мужа о Ефросининой

Анна Подгорная
22 марта 2026, 18:01
Вадим Буряковский позволил себе лишнюю откровенность, чем сильно разозлил жену.
Оля Полякова, Маша Ефросинина
Оля Полякова скандал - певица заступилась за подругу перед мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинский бизнесмен и муж Оли Поляковой Вадим Буряковский дал редкое интервью, которое быстро распространилось по Сети. Среди прочего мужчина выразил свое мнение о близкой подруге звездной супруги, украинской ведущей Маше Ефросининой, и ее семье.

В беседе с Дмитрием гордоном Буряковский отметил, что открытость, которую Ефросинина демонстрирует на публичных мероприятиях и в социальных сетях, далека от того, как Маша позиционирует себя в реальной жизни. "Она в жизни не такая открытая. Оля сильно ей помогла, благодаря Оле она так открылась. Посмотри первые передачи - она такой не была. ... Она вынуждена все время доказывать, что она во всем лучшая. Ну это же тяжело. У многих такая черта есть", - рассказал он.

видео дня

Также муж Поляковой озвучил свое мнение о Тимуре Хромаевом - бизнесмене, военном и муже Маши. В качестве иллюстрации он привел ситуацию: когда ведущая с избранником были у них в гостях, Буряковский неудачно пошутил над Машей. После этого Хромаев и Ефросинина стремительно удалились.

"Я что-то ей сказал, и они просто уехали вместе с ее мужем. Я даже не понимаю, почему. Видимо, сказал не в том тоне. Ну я не мог ничего такого оскорбительного сказать. Я сказал в нормальном таком тоне. Возможно, какой-то повод был, возможно, чтобы Тимур правильно понял. Тимур из мажоров, а мажоры тяжело все переживают. Мажор... Он палец о палец, чтобы всего добиться, не ударил", - говорит Вадим.

Вадим Буряковский
Вадим Буряковский выразил свое мнение о Маше Ефросининой и ее муже / Скриншот YouTube

После выхода интервью за Машу Ефросинину и ее семью заступилась сама Оля Полякова. В своем блоге она заявила, что не разделяет мнение мужа о близкой подруге и ее семье.

"Мне было крайне неприятно слышать слова моего мужа в его интервью в адрес Маши и её семьи — я их не разделяю и, честно говоря, была шокирована его заявлениями, которые могли ранить важных для меня людей. Я хочу это четко зафиксировать: это его личная позиция. Не моя. Иногда близость не означает тождества мнений. Но я считаю нужным извиниться! Мне жаль!" - написала певица и опубликовала фото с Ефросининой, ее мужем и сыном.

Оля Полякова с семьей Маши Ефросининой
Оля Полякова скандал - певица заступилась за подругу перед мужем / фото: instagram.com/polyakovamusic

Эмоциональный выпад Поляковой в Сети восприняли неоднозначно: ее начали критиковать за то, что она приняла сторону подруги, а не мужа. К тому же, по словам пользователей, Вадим Буряковский - взрослый человек, который имеет право на собственное мнение, и извинений от жены не требует. Дескать свое согласие или несогласие с Вадимом Оля могла обсудить наедине, а не в публичном пространстве.

Полякову разнесли в Сети
Полякову разнесли в Сети / фото: threads.com/@polyakovamusic
Полякову разнесли в Сети
Полякову разнесли в Сети / фото: threads.com/@polyakovamusic
Полякову разнесли в Сети
Полякову разнесли в Сети / фото: threads.com/@polyakovamusic
Полякову разнесли в Сети
Полякову разнесли в Сети / фото: threads.com/@polyakovamusic
Полякову разнесли в Сети
Полякову разнесли в Сети / фото: threads.com/@polyakovamusic
Полякову разнесли в Сети
Полякову разнесли в Сети / фото: threads.com/@polyakovamusic
Полякову разнесли в Сети
Полякову разнесли в Сети / фото: threads.com/@polyakovamusic

Стоит отметить, что сама Маша Ефросинина скандальное интервью Вадима Буряковского и извинения близкой подруги оставила без внимания (на момент публикации статьи - прим. редактора).

О персоне: Маша Ефросинина

Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес скандал Маша Ефросинина Оля Полякова новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять