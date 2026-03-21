"Это запретили делать": LELEKA нарушила правила до Евровидения

LELEKA - Евровидение 2026

Певица LELEKA, которая представит Украину на конкурсе "Евровидение-2026", нарушила запрет своей команды. Артистка призналась в комментарии BLIK.ua, что, несмотря на жесткие правила, спускалась в метро.

После Национального отбора исполнительницу накрыла волна популярности. LELEKA призналась, что переживала, не узнают ли ее люди в метро.

"Я спускалась несколько раз в метро. Моя команда об этом не знает, мне это запретили делать. Но в метро я смотрела в пол. Такая закрытая, некоммуникативная поза, наверное, не позволила людям ко мне подходить. Не узнавали", — поделилась певица.

Звезда считает, что до сих пор не может оценить свою популярность, ведь не может даже свободно передвигаться. Все ее время посвящено подготовке к конкурсу.

"У меня много встреч. Я либо постоянно на зумах, либо в машине меня везут то туда, то сюда. У меня даже нет возможности выйти куда-нибудь и проверить, насколько я узнаваема или нет", — рассказала LELEKA.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

