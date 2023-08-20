"Накрыло стеклом, отбросило в стену": дочь солиста Kozak System пострадала от удара врагов в Чернигове

Во время ракетного удара русских оккупантов по Чернигову в субботу, 19 августа, возле его эпицентра – областного драмтеатра – оказалась дочь фронтмена легендарной украинской рок-группы KOZAK System Ивана Леньо – Маланка. Об этом музыкант написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Прилетело в драмтеатр. Мы с Таней были через дорогу от него. Легли быстро, но накрыло стеклом, пеплом и отбросило в стену. Тане немного голову поцарапало, у меня мелкие царапины, немного крови. Куча трупов, крик. Мы бежали по стеклу и среди трупов. Папа, это [невыносимо - нецензурно]. Я не знаю, как мы выжили, но благодарю наших ангелов", – процитировал он сообщение, которую прислала ее дочь.
После взрыва Маланка с подружкой побежала в близлежащий подвал, где вытряхнули стекло с осколками и обработали свои раны. А мама дочери Леньо в это время пряталась в другом подвале.
Ракетный удар по Чернигову
В субботу утром, 19 августа, страна-агрессор РФ ударила по центру Чернигова, а именно – по Драмтеатру. В результате есть погибшие и раненые. Вероятно, оккупанты применили баллистическую ракету.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову. По словам президента, ракета попала прямо по центру города: "Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", - написал президент.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, поисково-спасательная операция в Чернигове завершена. В результате российского удара по центральной части города пострадало 136 человек. В частности, погибли семь человек. Ранения получили 129 человек, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.
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