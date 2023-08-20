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"Накрыло стеклом, отбросило в стену": дочь солиста Kozak System пострадала от удара врагов в Чернигове

Дмитрий Видоменко
20 августа 2023, 10:45 обновлено 20 августа, 10:48
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В момент подлой ракетной атаки россиян по Чернигову 19 августа возле взрыва – драмтеатра – оказалась дочь фронтмена группы Kozak System Ивана Леньо Маланка.
Удар по Чернигову, Леньо
После взрыва Маланка Леьон с подружкой побежала в близлежащий подвал / коллаж Главред, фото "АрмияИнформ" и Facebook

Во время ракетного удара русских оккупантов по Чернигову в субботу, 19 августа, возле его эпицентра – областного драмтеатра – оказалась дочь фронтмена легендарной украинской рок-группы KOZAK System Ивана Леньо – Маланка. Об этом музыкант написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Прилетело в драмтеатр. Мы с Таней были через дорогу от него. Легли быстро, но накрыло стеклом, пеплом и отбросило в стену. Тане немного голову поцарапало, у меня мелкие царапины, немного крови. Куча трупов, крик. Мы бежали по стеклу и среди трупов. Папа, это [невыносимо - нецензурно]. Я не знаю, как мы выжили, но благодарю наших ангелов", – процитировал он сообщение, которую прислала ее дочь.

После взрыва Маланка с подружкой побежала в близлежащий подвал, где вытряхнули стекло с осколками и обработали свои раны. А мама дочери Леньо в это время пряталась в другом подвале.

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Ракетный удар по Чернигову

В субботу утром, 19 августа, страна-агрессор РФ ударила по центру Чернигова, а именно – по Драмтеатру. В результате есть погибшие и раненые. Вероятно, оккупанты применили баллистическую ракету.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову. По словам президента, ракета попала прямо по центру города: "Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", - написал президент.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, поисково-спасательная операция в Чернигове завершена. В результате российского удара по центральной части города пострадало 136 человек. В частности, погибли семь человек. Ранения получили 129 человек, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.

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