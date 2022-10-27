Надя Дорофеева в жемчужной кольчуге на голое тело снялась для известного глянца

Додо к своим "смыслам" может добавить еще один - освещать дорогу поклонникам сиянием своих красоты и таланта.
Украинская певица и тренер шоу Голос країни-12 Надя Дорофеева является объектом для подражания и восхищения для многотысячной армии фанатов.
Недавно артистка порадовала их новым музыкальным контентом - выпустила украиноязычный альбом под названием Сенси, который позиционировала как нечто сугубо сокровенное, что может поднять дух поклонников в тяжелое для Украины время.
В рамках рекламной кампании нового музыкального проекта Дорофеева приняла участие в съемках для украинского Vogue, и рассказала, какие смыслы наполняют ее жизнь сейчас. Додо отмечает, что главными факторами для нее во время войны стали любовь, надежда и сознательность.
В фотосессии она примерила несколько стильных образов, созданных для нее Антоном Белинским. Самым ярким и запоминающимся певица поделилась на своей странице в Instagram.
На фото, переполненном мистическим вайбом и движением, Дорофеева предстала в коротком топе, который сшит из крупной сети. Ее звенья - соединенные между собой жемчужины, которые создают эффект, будто артистка светится изнутри.
Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.
Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.
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