Надя Дорофеева в жемчужной кольчуге на голое тело снялась для известного глянца

Надя Дорофеева в топе из жемчуга снялась для украинского Vogue / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица и тренер шоу Голос країни-12 Надя Дорофеева является объектом для подражания и восхищения для многотысячной армии фанатов.

Недавно артистка порадовала их новым музыкальным контентом - выпустила украиноязычный альбом под названием Сенси, который позиционировала как нечто сугубо сокровенное, что может поднять дух поклонников в тяжелое для Украины время.

В рамках рекламной кампании нового музыкального проекта Дорофеева приняла участие в съемках для украинского Vogue, и рассказала, какие смыслы наполняют ее жизнь сейчас. Додо отмечает, что главными факторами для нее во время войны стали любовь, надежда и сознательность.

В фотосессии она примерила несколько стильных образов, созданных для нее Антоном Белинским. Самым ярким и запоминающимся певица поделилась на своей странице в Instagram.

На фото, переполненном мистическим вайбом и движением, Дорофеева предстала в коротком топе, который сшит из крупной сети. Ее звенья - соединенные между собой жемчужины, которые создают эффект, будто артистка светится изнутри.

Надя Дорофеева в топе из жемчуга снялась для украинского Vogue / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.

Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.

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