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Надя Дорофеева упрекнула нового мужа в жадности

Анна Подгорная
27 июля 2023, 11:51 обновлено 27 июля, 11:51
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Семейный и творческий союз, который завязался между Дорофеевой и Кацуриным, стремительно набирает обороты.
Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Надя Дорофеева показала, как создает музыку с Мишей Кацуриным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева недавно стала женой ресторатора и музыканта Миши Кацурина. В его лице она обрела не только нового мужа, но еще и единомышленника.

Вместе молодожены пишут музыку, и совместный творческий процесс им, похоже, приносит немало удовольствия. Впрочем, не обходится и без конфликтов.

К счастью, лишь шуточных. Так, на странице Дорофеевой в Instagram появилось видео - певица снимала своего мужа в процессе создания нового трека. Она попросила Кацурина поделиться с фанатами фрагментом будущего хита.

видео дня

Посмотрев на жену исподлобья, он сыграл буквально пару нот. За нежелание афишировать музыку раньше срока Додо в шутку назвала Мишу жлобом. Однако его это, похоже, ничуть не смутило.

На своей странице в социальных сетях он парировал, что "спалил" почти весь трек, а также с гордостью отметил, что не знает, чем остальные молодожены занимаются по ночам, но он с Надей пишет музыку.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Надя Дорофеева показала, как создает музыку с Мишей Кацуриным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha_katsurin, instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее стало известно, что украинская певица Надя Дорофеева вышла замуж за Мишу Кацурина, ресторатора и бывшего друга, с которым начала встречаться прошлой весной.

Позже Миша Кацурин рассказал, как отгулял необычный мальчишник перед свадьбой с Надей Дорофеевой - друзья жениха устроили для него "развлечение" с общественно важным смыслом.

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