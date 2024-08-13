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Надя Дорофеева рассказала о своей пропаже на фоне слухов о беременности

Анна Подгорная
13 августа 2024, 16:03
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Необычное для карьеры Dorofeeva решение породило новую волну сплетен о личной жизни певицы.
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева новости - Dorofeeva высказалась после слухов о беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Меньше недели назад Надя Дорофеева выпустила новый трек "Нитроглицерин" и клип на него. После выхода песни в СМИ вновь стали появляться слухи о беременности артистки.

О том, что она находится в интересном положении, первым предположил Евгений Фешак - он обратил внимание, что ранее Додо сама снималась во всех своих клипах. Вероятной причиной того, что она этот раз артистка позвала профессиональную танцовщицу, ведущий назвал беременность.

Чтобы поставить точку в пересудах о ее возможном материнстве, Dorofeeva в своем блоге в Instagram рассказала, почему главной героиней ее ролика на этот раз стала артистка Марина Кущевая, а не она сама.

видео дня

"Нитроглицерин" - первая видеоработа без меня в кадре... Почему? Я сильно уважаю талантливых людей. Для меня чрезвычайно важно подсвечивать их, а они в свою очередь усиливают меня. С Мариной мы очень давно знакомы и много сотрудничаем, она одна из самых мощных украинских танцовщиц и хореографок, которая всегда имеет свое особое видение. Поэтому когда я думала, каким может быть "Нитроглицерин", поняла, что вижу там именно ее - как главную героиню. Я ей позвонила, рассказала о песне и сказала: "Хочу, чтобы ты была в этом видео и делала все, что ты хочешь". А когда творческому человеку такое говорят, он "летит" - и это самое прекрасное, что может произойти", - рассказала Надя Дорофеева.

Кто такая Надя Дорофеева?

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

инфографика Надя Дорофеева
Кто такая Надя Дорофеева / инфографика: Главред

Dorofeeva - последние новости:

Ранее Надя Дорофеева рассказала, кто в их семье с Мишей Кацуриным больше приносит денег в дом. Также певица похвасталась драгоценностями, которые ей подарил муж.

Кроме того звезда призналась, что увеличивает губы. Она показала бьюти-трюк, который придает ее губам желанный объем без косметологов и пластической хирургии.

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