Надя Дорофеева рассказала, будет ли переводить свои русскоязычные хиты на украинский

Надя Дорофеева / коллаж фото УНИАН

В репертуаре известной отечественной поп-певицы Наде Дорофеевой по-прежнему остается немало русскоязычных песен, которые очень полюбила ее аудитория. В эксклюзивном интервью ТСН девушка призналась, планирует ли переводить свои хиты на украинский язык.

"Честно говоря, я не хочу переводить эти песни. Хотя знаю, что многие ожидали, например, песню Fenomenal. Я хочу писать новую музыку, делать новый качественный украиноязычный материал. Мне сейчас не хочется создавать какие-то легкомысленные песни. Думаю, вы обратили внимание, что мои тексты стали более глубокими и эмоциональными. И последующие будут именно такими – поделилась звезда", – сказала певица.

Напомним, ранее сама Надя Дорофеева поделилась лукавой фотографией времен своей юности - как раз времен того американского проекта.

"Шок-контент. Во-первых, мне тут 17. Во-вторых, уже видно, что я икона стиля. В-третьих, Деннис Родман [легендарный американский баскетболист и киноактер ‒ Главред] пялится на мои ягодицы. В-четвертых, на фото Деннис Родман", - написала певица.

До того украинский поп-певец Владимир Дантес (и бывший муж Нади Дорофеевой) продолжает подогревать слухи о романе с Дашей Кацуриной - украинской дизайнеркой и рестораторкой, соответственно, с бывшим мужем которой сейчас встречается Дорофеева.

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