Надя Дорофеева призналась, почему не может иметь детей от Миши Кацурина

Додо отметила, что сожалеет о том, что слухи про ее беременность являются всего лишь слухами.

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Надя Дорофеева рассказала, почему сейчас не может забеременеть / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева стала едва ли не самой обсуждаемой темой в украинском шоу-бизнесе на этой неделе. Вернее не она сама, а ее вероятная беременность от Миши Кацурина после 4 месяцев брака: артистку заметили в женской консультации, из-за чего стали распространяться слухи, что в ее семье скоро будет пополнение.

Додо сперва решила отшутиться, оставив в этой ситуации легкую недосказанность. Однако в сегодняшнем прямом эфире "Нашого радіо", куда певица пришла презентовать новый трек, ведущие все же смогли вывести ее на откровенность.

Так они в шутку поздравили Дорофееву с беременностью, на что она им весьма серьезно ответила: "Я могу наконец-то сказать вам правду – нет, я не беременна, к сожалению". А затем и вовсе сделала громкое признание.

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Артистка считает, что не может иметь детей сейчас даже при большом желании. Однако это не связано с медицинскими показаниями. Дорофеева не представляет себе создание новой жизни в современных условиях.

"Это невозможно с такими стрессами. Надо брать отпуск", - уточнила она.

Ранее Надя Дорофеева рассказала про свои взгляды на материнство, которые изменились в браке с Мишей Кацуриным. Также певица назвала имя будущего ребенка.

Позже Дорофеева экстренно отменила концерт за 2 часа до начала, чем немало удивила поклонников. Артистка пожаловалась на нестандартную ситуацию, которая произошла с ней впервые.

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