Надя Дорофеева ждет ребенка от Миши Кацурина - СМИ

Слух о том, что Дорофеева беременна первенцем, стремительно распространяется в светских кругах.

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Надя Дорофеева и Миша Кацурин, по слухам, готовятся стать родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева и ее первый супруг, певец и комик Владимир Дантес, были парой чайлдфри, поэтому за 7 лет брака ребенком они так и не обзавелись. Удивительно, как сильно изменились их взгляды в отношениях с новыми партнерами: Дантес с большим удовольствием возится с двумя детьми Даши Кацуриной, а Додо, похоже, скоро порадует поклонников новостью про свою беременность.

Певица вышла замуж за своего давнего друга, музыканта и ресторатора Мишу Кацурина, в июне 2023 года - именно тогда, когда в прессе стали появляться слухи про их свадьбу, которую они скрывали от общественности около месяца.

Теперь известный блогер-сплетник Богдан Беспалов заявил, что Надя готовится к появлению первенца. Его источники сообщают, что певица была замечена в клинике в ожидании приема у врача-гинеколога. Также Беспалов отметил, что Дорофеева все чаще стала появляться в свободной одежде, а слухи про ее беременность ему подтвердили те же личности, которые в июне рассказали про ее свадьбу с Кацуриным.

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"Если это правда, Надя, я хочу тебя поздравить. Это прекрасное событие в жизни. Хочу пожелать тебе быть счастливой и наслаждаться материнством. Все равно рано или поздно это осуществится. Поэтому желаю тебе настоящего семейного счастья", - отметил блогер.

Ранее Надя Дорофеева рассказала про свои взгляды на материнство, которые изменились в браке с Мишей Кацуриным. Также певица назвала имя будущего ребенка.

Позже Дорофеева экстренно отменила концерт за 2 часа до начала, чем немало удивила поклонников. Артистка пожаловалась на нестандартную ситуацию, которая произошла с ней впервые.

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