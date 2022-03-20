"Надеюсь, что его существование одинокое и пустое": Хилари Дафф резко высказалась о Путине

Хилари Дафф резко высказалась о политике Путина / instagram.com/hilaryduff

Американская актриса Хилари Дафф, создала на своей странице в Instagram пост в поддержку Украине.

Артистка опубликовала серию фотографий - украинцев на фоне разрушенных домов, городов и сел, рыдающие беженцы и пр.

В описании к снимкам она Дафф поделилась, что она в ужасе от ежедневных новостей, которые приходят из охваченной войной Украины: "Смотреть новости невыносимо. Я не могу представить день за днем ​​эту реальность… Страх. Потеря. Потеря всего, что ты любишь и ради чего тяжело работал. Расстаться со своей семьей или смотреть, как они умирают. Не иметь возможности упокоить их. Никакой безопасности. Нет еды.

У этих украинцев есть гордость и сила, которые невозможно отобрать.

Теперь еще и торговля людьми — это проблема женщин и детей, бегущих из страны. Я просто рыдаю, думая об этом. Бегство из одного ада в другой".

Также она выразила свое отрицательное отношение к лидеру страны оккупанта Владимиру Путину: "Чертов Путин. Я надеюсь, что его существование такое ОДИНОКОЕ, ЗАМУЧЕННОЕ и ПУСТОЕ. Деньги не делают людей счастливыми. Это может облегчить вашу жизнь, но моя единственная надежда на то, что, по милости божьей, его жизнь несчастна".

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Это не впервые, когда зарубежные знаменитости поддерживают Украину. К примеру ранее с предложением украинским беженцам останавливаться у него дома выступил британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмса. Он заявил, что примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению украинским беженцам жилья – Homes for Ukraine.

Также ранее сообщалось, что австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину. Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

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