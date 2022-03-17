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"Начинаю волноваться за Антонио Бандераса": Остапчук высмеял "тупость" Кадырова

17 марта 2022, 14:53

Глава Чеченской республики еще не понял, что поиски Бандеры в Украине закончатся для России фиаско.

Владимир Остапчук высмеял "тупость" Кадырова/ instagram.com/vova_ostapchuk

В одном из последних интервью глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал главной целью российской армии поимку Степана Бандеры, которого не стало еще15 октября 1959 года.

Сеть "взорвалась" огромным количеством мемов и шуток о недалекости российского политика. Не обошел стороной конфуз и украинский телеведущий Владимир Остапчук.

"Из-за тупости Кадырова я начинаю волноваться за Антонио Бандераса", - написал шоумен на своей страничке в Instagram.

instagram.com / vova_ostapchuk

Напомним, ранее сообщалось о том, что певец Андрей Данилко в образе Верки Сердючки на новогоднем Дизель-шоу исполнил повстанческую песню "Батько наш Бандера".

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Рамзан Кадыров Степан Бандера Владимир Остапчук
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