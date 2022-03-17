"Начинаю волноваться за Антонио Бандераса": Остапчук высмеял "тупость" Кадырова

Глава Чеченской республики еще не понял, что поиски Бандеры в Украине закончатся для России фиаско.
В одном из последних интервью глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал главной целью российской армии поимку Степана Бандеры, которого не стало еще15 октября 1959 года.
Сеть "взорвалась" огромным количеством мемов и шуток о недалекости российского политика. Не обошел стороной конфуз и украинский телеведущий Владимир Остапчук.
"Из-за тупости Кадырова я начинаю волноваться за Антонио Бандераса", - написал шоумен на своей страничке в Instagram.
Напомним, ранее сообщалось о том, что певец Андрей Данилко в образе Верки Сердючки на новогоднем Дизель-шоу исполнил повстанческую песню "Батько наш Бандера".
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Автор: Сергей Коломиец