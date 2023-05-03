УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Набирай, номер не изменился": Леся Никитюк решила "подбить клинья" к Джареду Лето

Дмитрий Видоменко
3 мая 2023, 12:49 обновлено 3 мая, 12:49
54
Телеведущая и светская львица Леся Никитюк игриво обратилась к Джареду Лето в Сети после его появления на Met Gala 2023.
Никитюк, Лето
Леся Никитюк и Джаред Лето / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинская телеведущая, блогер и светская львица Леся Никитюк в шутливой форме решила позаигрывать с легендарным американским актером и музыкантом Джареду Лето.

Девушка, по своему обыкновению, очень внимательно следила, как в нынешнем году проходило одно из самых главных модных событий весны − благотворительный бал Met Gala 2023 в Нью-Йорке. Одним из гостей которого и стал Джаред. По всему заметно, что 51-летний актер в очередной раз покорил сердце Никитюк своим стильным образом.

Никитюк написала свое игривое обращение к Лето в Instagram и в шутку попросила, чтобы он позвонил ей.

видео дня

"Джаред, набирай! Номер не изменился", — cъюморила Леся.

К слову, в 2023 году Джаред в очередной раз удивил фанатов и светскую тусовку. И появился на Met Gala 2023 в костюме кошки Шупетты, которая принадлежала легендарному модельеру Карлу Лагерфельду. Затем актер быстро переоделся в изысканный черный костюм с мантией.

Напомним, ранее сообщалось о том, что легендарный певец-тенор и популяризатор академической музыки Андреа Бочелли забрал в свой особняк в Италии украинского пса по кличке Джек из освобожденного ВСУ недавно города Купянск, что на Харьковщине.

Ло того авторы хита "Вова, лупи их, блин", проект "МЮСЛИ UA" создали совместный трек с украинским блогером Василием Харизмой, в котором выразили восхищение британским премьером Борисом Джонсоном.

"Этот трек — проявление уважения самому позитивному политику мира и самому большому другу всего украинского народа Борису Джонсону... или, как его называют в Украине, Борису Джонсонюку! Господин Борис, вы легенда. Рвете оккупантов на британское знамя! Мы благодарны вам за открытость и вашу помощь в борьбе с главным врагом нашей страны. Ukraine love you and уважает very much!", – говорится в описании.

Другие новости о шоу-бизнеса:

Леся Никитюк Джаред Лето новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Зеленский прибыл с визитом в Финляндию

Зеленский прибыл с визитом в Финляндию

12:07 Украина
В Херсоне оккупанты обстреляли гипермаркет: есть жертвы и раненые

В Херсоне оккупанты обстреляли гипермаркет: есть жертвы и раненые

11:42 Украина
Контрнаступление может привести к увеличению жертв украинских военных - WP

Контрнаступление может привести к увеличению жертв украинских военных - WP

11:38 Новости
Все главные новости

Последние новости

13:19

"Мы за Украину": в Ялте школьника заставили извиниться перед Путиным и Россией

12:49

"Набирай, номер не изменился": Леся Никитюк решила "подбить клинья" к Джареду Лето

12:41

Как в СССР обходились без подгузников: интересные факты из прошлого

12:18

Контрнаступление ВСУ и "оборона" оккупантов: Мусиенко раскрыл тактику врагаВидео

12:07

Херсонская Тероборона получила от Favbet Foundation внедорожник Mitsubishi

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:07

Зеленский прибыл с визитом в Финляндию

11:42

В Херсоне оккупанты обстреляли гипермаркет: есть жертвы и раненые

11:38

Контрнаступление может привести к увеличению жертв украинских военных - WPВидео

11:37

6,6 тысячи гривен помощи от ООН: кто в Украине имеет право и как получить деньгиВидео

Реклама
11:29

"Путин должен отдать приказ": эксперт объяснил, когда полностью прекратятся обстрелы УкраиныВидео

11:22

"Нужно убираться как можно быстрее": Данилов заявил, что Украина любым способом освободит КрымВидео

11:06

Ночью РФ атаковала дронами пять областей Украины: что известно о "прилетах" и разрушениях

10:50

Нужно ли сломя голову бежать за долларами: эксперт посоветовал украинцам, куда вкладывать сбереженияВидео

10:22

"Нафтогаз" зафиксировал тариф на газ на целый год: сколько будем платить

10:21

Война в самой ярчайшей форме продемонстрировала отсталость российского оружиямнение

10:12

ВСУ готовы и к контрнаступлению, и к обороне - генерал Милли

09:42

Эксперт пояснил, почему главным результатом войны должен стать развал России

09:35

В трех регионах России прогремели взрывы: поврежден Ан-124, атакована вертолетная база

09:34

Гороскоп на завтра 4 мая 2023: Водолеям грозит одиночество, а Ракам нужно быть осторожнейВидео

09:14

Больше года находится в российском плену: в ООН призвали освободить журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка

Реклама
08:57

Зачем опытные хозяйки держат в туалете лавровый лист: хитрость, о которой знают единицы

08:47

Для украинцев запустят новые пенсии: кто сможет получить еще 7 тысяч грнВидео

08:25

Украина скрывает детали контрнаступления от союзников, план знают лишь несколько человек - Politico

08:24

Гороскоп на май-2023 от Влада Росса для всех знаков: кому повезет, а кто будет лузеромЭксклюзив

08:15

На месте россиян я бы начал выезжать из Крымамнение

08:13

"А что ваша доця делает для мира?": Порывай досталось за выходку Королёвой

07:47

"Это плохая история": Зеленский заявил, что узнал об утечке разведданных Пентагона из новостей - WP

07:39

"Сценариев может быть два": эксперт рассказал, сколько будет продлиться украинское контрнаступлениеВидео

07:06

В Краснодарском крае РФ загорелась нефтебаза недалеко от Крымского мостаВидео

06:39

Ночью в Киеве гремели взрывы, РФ атаковала столицу дронами: что известно

06:10

Почему россияне всё чаще обстреливают сами себямнение

05:00

Как избавиться от луковой мухи: способы, которые помогут всем дачникам

04:10

Проблемы в отношениях и на работе: у 4 знаков зодиака в мае начнется черная полосаВидео

03:20

Военный эксперт пояснил, почему россияне в Крыму не могут противостоят "бавовне"Видео

03:20

Он в 100 раз вкуснее Медовика и Наполеона: лучший рецепт торта за копейкиВидео

02:50

Как часто надо поливать помидоры: золотое правило удивит богатым урожаем

02:20

Как почистить кожаную куртку дома: 4 шага и 11 самых эффективных способов

01:34

Какой будет погода в Киеве летом 2023: синоптик назвал самые жаркие и холодные дни

00:51

Как проверить, что в доме денежная удача 3 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

02 мая, вторник
23:53

Ракеты Hydra 70 и тяжелая техника: США объявят новый пакет военной помощи УкраинеВидео

Реклама
23:53

Всего 1 действие принесет успех каждому 4 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

23:14

Действия ВСУ в Бахмуте надо воспринимать как контрнаступление - МусиенкоВидео

23:11

"Мумия возвращается": Алла Пугачева шокировала новым имиджемВидео

22:53

Что будет ВСУ проще взять под контроль - Крым или Донбасс: прогноз экспертаВидео

22:27

Украина вероятнее всего не одержит победу в войне в этом году - генерал СШАВидео

22:25

Певица Шер рассталась с возлюбленным, который младше ее на 40 лет

21:43

РФ 9 мая может нанести по Украине массированный удар: эксперт рассказал, чем могут бить оккупантыВидео

21:09

Мощные взрывы в Севастополе: "власти" говорят об "учениях", а в Сети появляются фото "прилета"Видео

20:48

Как ускорить уборку в квартире: 7 простых способов

20:38

Украина готовит наступление в следующие недели - госсекретарь СШАВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЗакуски
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять