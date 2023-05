"Набирай, номер не изменился": Леся Никитюк решила "подбить клинья" к Джареду Лето

Телеведущая и светская львица Леся Никитюк игриво обратилась к Джареду Лето в Сети после его появления на Met Gala 2023.

https://stars.glavred.info/nabiray-nomer-ne-izmenilsya-lesya-nikityuk-reshila-podbit-klinya-k-dzharedu-leto-10467559.html Ссылка скопирована

Леся Никитюк и Джаред Лето / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинская телеведущая, блогер и светская львица Леся Никитюк в шутливой форме решила позаигрывать с легендарным американским актером и музыкантом Джареду Лето.

Девушка, по своему обыкновению, очень внимательно следила, как в нынешнем году проходило одно из самых главных модных событий весны − благотворительный бал Met Gala 2023 в Нью-Йорке. Одним из гостей которого и стал Джаред. По всему заметно, что 51-летний актер в очередной раз покорил сердце Никитюк своим стильным образом.

Никитюк написала свое игривое обращение к Лето в Instagram и в шутку попросила, чтобы он позвонил ей.

"Джаред, набирай! Номер не изменился", — cъюморила Леся.

К слову, в 2023 году Джаред в очередной раз удивил фанатов и светскую тусовку. И появился на Met Gala 2023 в костюме кошки Шупетты, которая принадлежала легендарному модельеру Карлу Лагерфельду. Затем актер быстро переоделся в изысканный черный костюм с мантией.

