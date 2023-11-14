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На войне погиб участник проекта "Мастер Шеф"

Алена Кюпели
14 ноября 2023, 18:32
Умер Участник Мастер Шеф
Умер Участник Мастер Шеф / Коллаж Главред, фото Instagram/mastershefstb

На днях стало известно о том, что в Украине умер участник популярного кулинарного шоу "Мастер шеф" Николай Молоков.

Об этом написали на странице "Мастер Шеф" в Instagram.

'На днях стало известно о смерти Николая Молокова, инструктора в полку Калиновского и "Азов", бывшего участника кулинарного проекта "МастерШеф". Он скончался на 72 году жизни", - сообщили на странице проекта.

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Николай Молоков имел украинское гражданство и отстаивал независимость Украины с 2014 года — сначала инструктором по выживанию в полку "Азов", а во время полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к белорусскому полку имени Кастуся Калиновского. Он был старейшим бойцом в составе полка, специализировался на военной разведке и учил бойцов навыкам выживания, имел позывной "МММ".

Зрителям СТБ Николай хорошо известен с участием в шестом сезоне кулинарного проекта "МастерШеф", где его прозвали "Энерджайзером".

"Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", - сообщают основатели проекта.

Напомним, ранее стало известно о том, что в бою с российскими оккупантами под Бахмутом 2 июля погиб львовский художник, шеф-повар и блогер Андрей Гудыма. Без отца осталась его дочь Юлия.

Ранее также Эктор опубликовал картинку, на черном фоне которой значилась всего одна надпись: "Больше не могу это скрывать. Я ухожу из Мастер Шеф". Позже он "добил" поклонников шоу.

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Эктор Хименес-Браво Мастер Шеф новости шоу бизнеса
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