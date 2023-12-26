На рептилию похож: Сергей Зверев напугал своим жутким внешним видом

Россиянин Сергей Зверев с каждым своим появлением удивляет все больше.

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Страшный Сергей Зверев испугал народ / Коллаж Главред, фото Instagram/zverevsuperstar

В сеть попало видео, на котором видно российского певца и шоумена, который славится огромным количеством пластических операций Сергея Зверева.

По информации пропагандистского издания "Комсомольская правда", Зверев появился на одном из конкурсов красоты в России и шокировал своим ужасным внешним видом.

Казалось, что у него вместо лица маска, которая, к тому же, сползла со своего места.

видео дня

На видео - ужасный Зверев:

К слову, комментаторы в социальных сетях назвали Зверева рептилией.

"Господи, что с лицом?", "Что у них у всех с лицами. Перекошенные, насиликоненные. На манекены похожи", "На рептилию похож", "Не ему 60 лет как никак. Деда Сережа", — пишут они.

Напомним, ранее украинский ведущий Слава Демин в январе шокировал поклонников заявлением - в начале своей карьеры он стал объектом сексуального интереса одного из известных российских артистов-путинистов.

Напомним, ранее певец Филипп Киркоров решил кардинально изменить свою внешность. Поддержавший войну в Украине артист полностью переделал свой торс. Первое фото Филиппа Киркорова после финального преображения появилось в Сети. По словам хирурга, команде удалось достичь идеального торса.

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