На рептилию похож: Сергей Зверев напугал своим жутким внешним видом

В сеть попало видео, на котором видно российского певца и шоумена, который славится огромным количеством пластических операций Сергея Зверева.
По информации пропагандистского издания "Комсомольская правда", Зверев появился на одном из конкурсов красоты в России и шокировал своим ужасным внешним видом.
Казалось, что у него вместо лица маска, которая, к тому же, сползла со своего места.
На видео - ужасный Зверев:
К слову, комментаторы в социальных сетях назвали Зверева рептилией.
"Господи, что с лицом?", "Что у них у всех с лицами. Перекошенные, насиликоненные. На манекены похожи", "На рептилию похож", "Не ему 60 лет как никак. Деда Сережа", — пишут они.
Напомним, ранее украинский ведущий Слава Демин в январе шокировал поклонников заявлением - в начале своей карьеры он стал объектом сексуального интереса одного из известных российских артистов-путинистов.
Напомним, ранее певец Филипп Киркоров решил кардинально изменить свою внешность. Поддержавший войну в Украине артист полностью переделал свой торс. Первое фото Филиппа Киркорова после финального преображения появилось в Сети. По словам хирурга, команде удалось достичь идеального торса.
Вас также может заинтересовать:
- "Фрик, он есть фрик": похорошевшую Волочкову перепутали со Зверевым
- 59-летний Зверев собрался на войну в Украине
- Зверев стал похож на бульдога: полностью изуродовал лицо