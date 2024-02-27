На путинистку Шукшину подала в суд родная сестра

Сестра известной российской актрисы и путинистки Марии Шукшиной, которая не раз выступала с призывами уничтожения украинцев, подала на нее в суд.
По сообщению источника, которого цитирует пропагандистское издание Стархит, яблоком раздора стали права на произведения отца Ольги и Марии — покойного звезды советского кино Василия Шукшина. Дело будет рассматривать Таганский суд Москвы. Беседа по этому поводу назначена 4 марта.
Пока обе стороны не прокомментировали данные разборки.
К слову, сестры враждуют уже давно. В частности, не так давно Ольга Шукшина нелестно отзывалась о сестре, сетуя на то, что та не заботится о пожилой матери, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.
"Вот она не приезжает к маме. Может, она не хочет меня видеть. Ей удобно это положение, поэтому я не верю в Машины лозунги. Потому что если ты учишь всю страну как жить, то, в принципе, у тебя у самой должна быть семья идеальная. С Аней (старшая дочь Марии) они так же не разговаривают годами", — негодовала как-то она.
Напомним, ранее Мария Шукшина придумала оригинальный способ выявлять "предателей", то есть людей, которые не поддерживают войну и убийства в Украине.
Ранее Шукшина, которая поддерживает войну и убийства мирных украинцев, а также призывает россиян писать доносы на тех людей, которые слушают артистов, осудивших нападение России на Украину, лишилась нескольких квартир в центре Москвы.
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