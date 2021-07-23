"На очереди кресло Голоса": Юлию Санину позвали в новый проект 1+1

Маскарад 2 сезон / 1+1

В Украине с 11 июля начались съемки 2 сезона шоу Маскарад, которое было куплено 1+1 в 2020 году.

В нем звезды шоу-бизнеса, спорта, кино и телевидения, скрываясь за образами фантастических героев, демонстрируют скрытые таланты: танцы, акробатика, иллюзионизм, прыжки на батуте, и другие способности, а другие звезды должгны их отгадать.

За победу в шоу будут соревноваться две звездные команды. Сегодня стали известны имена звезд из первой тройки. Бороться за звание чемпиона Маскарада будут телеведущая Маша Ефросинина, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и актер и юморист Юрий Ткач, который стал капитаном команды.

"Я с нетерпением жду старт шоу, в прошлом году я была в роли Дракоши, а сейчас хочу посмотреть на "Маскарад", с другой стороны. Тем более, в этом сезоне звезды будут демонстрировать свои скрытые таланты, показывать неожиданные номера и сложные цирковые постановки. Хочу узнать о своих коллегах больше. Уверена, что буду в восторге, как и все зрители Маскарада", - сказала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.Читайте такжеЮлия Санина отреагировала на возможность стать тренером 12 сезона шоу Голос країни

Маскарад 2 сезон / 1+1

Напомним, за право первыми открыть артиста, который скрывается в костюме загадочного героя, команды будут соревноваться в конкурсе Липсинк батл. Зрители в зале с помощью специального приложения в смартфоне будут решать, чья пародия была лучшей.

Реклама

"Я благодарна проекту Маскарад, что могу прикоснуться к такому формату. Уже сейчас могу сказать, что у нас очень сильная команда. Мы даже придумали стратегию, которая возможно поможет нам прийти к успеху. Юрий Ткач - это один из самых смешных артистов комического жанра. Он возьмет на себя весь юмор. Мы даже назвали его главным "сердечком" команды. А Юля Санина - это безусловно талантливая артистка, которая считывает все профессиональные навыки людей. Надеюсь, что большинство артистов, которые будут в образах, когда-либо были у меня на интервью. Последние 22 года я пристально наблюдала за украинским шоу-бизнесом и хорошо считала привычки и манеры большинства артистов, поэтому надеюсь, мне это поможет отгадать максимальное количество участников", - прокомментировала свое участие Маша Ефросинина.

Кто из звезд займет место в команде конкурентов, станет известно в ближайшее время.

Читайте такжеМаскарад 2 сезон - Юрия Горбунова заменил другой ведущий

В комментариях под постами 1+1 зрители бурно отреагировали на рассекречивание первой команды.

"На очереди кресло Голоса", "Урааааааа я дуже довго ждала цього моменту коли Юлія Саніна буде розгадувати героїв Ураааааа", "Ну капец, прийдеться знову дивитися", "Лучше б она села в кресло Голоса", "Ради Юли буду смотреть",NK, ТІНУ КАРОЛЬ І НАДЮ ДОРОФЕЄВУ", "Петрожицкая", "Дантес",- пишут в коментариях.

Напомним, Маскарад - это адаптация румынского формата Mysteries in the spotlight. Ведущим второго сезона стал Тимур Мирошниченко. Режиссерами второго сезона Маскарада стали Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, которые уже известны зрителям по работе над проектами телеканала 1+1 и номером легендарной Pink на Brit Awards. Производством проекта занимается Big Entertainment Shows под руководством Владимира Завадюка.