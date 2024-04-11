На Кейт табу: принц Уильям разьярил поклонников своим поступком

Принц Уильям обьявился в соцсетях, но ни слова не написал об онкобольной жене Кейт Миддлтон.

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Уильям промолчал о Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Недавно принцесса Кейт Миддлтон публично обьявила, что у нее диагностировали рак после операции на брюшной полости, что обьяснило исчезновение принцессы из общественности. Также инсайдеры королевского дома рассказали СМИ, что принц Уильям сейчас все время уделяет на заботу о больной жене.

Но вчерашнее поведение не на шутку разозлило поклонников королевской четы, пишет Daily Mail. А все дело в том, что Уильям обьявился в соцсетях и даже не поблагодарил людей за поддержку их семьи в такой трудный момент. Более того, он вообще ничего не написал о Кейт.

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Зато Уильям отреагировал на новость о том, что 32-летняя форвард футбольной команды "Астон Вилла" Рэйчел Дэйли уходит из профессионального спорта.

"Спасибо за такое количество незабываемых выступлений", — написал Уильям.

Принц Уильям высказал слова благодарности Рэйчел Дэйли / фото: скрин instagram.com/princeandprincessofwales/

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Отметим, актриса Шеннен Доэрти, у которой четвертая стадия рака груди, обратилась к принцессе Кейт Миддлтон, у которой недавно тоже нашли онкологическую болезнь. Актриса поддержала принцессу и высказала слова восхищения.

А также стало известно, как Кейт Миддлтон сообщила детям о своем онкозаболевании. И заявила, что она с мужем делает все для их семьи.

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