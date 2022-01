На Голос країни-12 пришла 17-летняя дочь Константина Меладзе - как прошли "слепые прослушивания"

Голос країни-12 - неожиданный гость на "слепых прослушиваниях" / Пресс-служба

23 января в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозная премьера нового сезона главного музыкального шоу под названием Голос країни, в котором суперзвезды в роли тренеров сражаются за самых талантливых участников. Тренерами 12 сезона стали: самый авторитетный украинский продюсер Потап, digital-сенсация DOROFEEVA, рок-легенда, солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, а также поп-королева Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло. Двенадцатый сезон шоу пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна".

Стало известно, что на "слепые прослушивания" пришла дочь известного продюсера и автора многих хитов Константина Меладзе – Лия Меладзе. Певица очень удивила зрителей в зале своим появлением.

Лия - дочь Константина Меладзе на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

"Я с детства мечтала попасть на Голос країни. Мой отец задолго до моей заявки знал, что я хочу пробовать себя именно на этом шоу, и даже дал мне совет быть самой собой. Каждый год я хотела прийти на "слепые прослушивания", но мой перфекционизм не давал мне этого сделать. Я очень много времени работала, чтобы показать себя сейчас, самосовершенствовалась. Очень хочу, чтобы Голос країни стал началом моей борьбы со страхом "неидеальной себя", - сказала Лия Меладзе.

На вопрос, что испытывала певица на сцене, она ответила: "У меня была абсолютная дереализация. За всю жизнь я сделала много невероятных вещей, выступала на больших сценах, снималась во многих видеоработах, но ничего более особенного, чем сцена Голосу країни у меня никогда не было. Я была как во сне".

17-летняя девушка живет в Киеве и имеет старшую сестру Алису и младшего брата Валерия. Училась в британской школе, а сейчас готовится к поступлению в музыкальный университет США по специальности "саундпродюсер".

Лия Меладзе на промо-фото шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

Лия выросла в творческой атмосфере, всегда увлекалась музыкой и создала группу FAR FOR, и создала группу FAR FOR, где выступала в роли солистки до октября прошлого года. Известно, что Лия Меладзе встречалась с финалистом третьего сезона вокального проекта Голос.Діти Владом Феничком. Вместе они праздновали 16-летие Лии. Вечеринку организовывал для дочери и ее друзей отец Костянтин Меладзе.

Сможет ли Лия Меладзе развернуть кресла звездных наставников, станет известно в одном из эфиров шоу Голос країни на 1+1.

Напомним, все, что происходит за кулисами шоу, зрители традиционно смогут узнать на YouTube-канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке Киевстар ТВ, станут победитель Голоса країни-11 Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Натальи Солоник. Ведущими бэкстейджа для соцсетей телеканала 1+1 стали певица и участница Голос країни–10 Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT.